首屆2018台南設計週「設計小旅行 食在好味道」活動開跑

台南市首屆台南設計週將於12月1日登場，由台南美食打頭陣。(曹婷婷攝)

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美食是台南最具代表性象徵之一，台南市首屆台南設計週將於12月1日登場，由台南美食打頭陣，以手感插畫月曆串連全市30間特色美食店家並規畫「回甘秘徑」、「品蓬散策」及「盛開食光」3條美食散步路線，從美食文化切入設計領域，帶民眾到台南巷弄走訪美食。

台南設計週由台南市文化局主辦，率先起跑的「設計小旅行、食在好味道」，由台南市美術設計協會為30個在地店家設計月曆，並規畫3條路線，民眾12月1日至明年1月底至相關店家配合活動，就可獲得專屬店家的單月月曆1份，每家限定200份，集滿12個月還可於明年1月18日至1月底，在協會舉辦的創意紅包展兌換創意紅包1份。

首屆台南設計週策展人、西屹設計創辨人王士俊老師，將主題定為【盛宴】，是一場展現台南豐沛設計力，並結合台灣多元創意與設計風格丶工藝與藝術的設計交流活動，邀請各界享用設計與創意的盛情款待。

他說，台南設計週因為是首屆辦理，過去沒有範例可循，因此費盡心思希望可以塑造一種價值，讓設計週可以一直持續辦理下去。

台南設計週活動包括台南設計力櫥窗展、創意店中店、新食器時代創作展、玾境醒思-孤獨的吸管、盛宴·食尚工藝與藝術創作展、生活設計市集、設計師交流會與城市設計論壇等。主展場為藍晒圖文創園區，延伸到小西門及晶英酒店，要讓各地民眾走進台南感受濃濃設計氣息。

(中時 )

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