台中》為林佳龍催票！蔡其昌：四年認真 換一張選票的肯定

台中市長林佳龍競選總部主任委員蔡其昌23日在選前之夜，呼籲市民肯定打拚的人，讓林佳龍的四年認真換一張選票的肯定。（黃國峰攝）

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中時
／台中報導

選戰倒數計時，台中市長林佳龍競選總部主任委員蔡其昌23日晚上在選前之夜向市民喊話，政績就是王道，選舉不是比口水是比汗水，這是場口水和汗水的戰爭，林佳龍四年建設台中進步中，是城市的光榮，在林佳龍帶領下逐步實現往美好方向發展，呼籲市民肯定打拚的人，讓林佳龍的四年認真換一張選票的肯定。

蔡其昌說，林佳龍是台中隊的隊長，他是啦啦隊長，在選舉關鍵時刻，他想起四年前黨內競選，採電話民調，林佳龍勝出，他全力支持林佳龍進入市府當市長，四年後看到林佳龍的打拚，讓這座城市進步看得見。

「四年來治理成績，是連任最大本錢！」蔡其昌表示，他發現林佳龍這四年時間，不只做了自己想做的建設，又把他四年夢想的事一起做了，他要市民投票前閉上眼睛想一想，走在柳川、綠川、軟埤溪的水利整治是林佳龍做的，帶著孩子或是朋友在新增公園綠地，這是林佳做，空汙改善大家也看得見。

蔡其昌說，市民帶著國外朋友或台灣各地朋友看花博，朋友大力稱讚「了不起！」世界級的花博，政績就是王道，選舉不是比口水而是比汗水，撇開電視喧囂和網路抹黑，他問全場支持者「台中這四年是不是有進步？」林佳龍這 四年來認真打拚看的見。

「明天一早醒來去投票所，支持林佳龍肯定打拚的人」，蔡其昌強調「四年認真換一張選票的肯定」，台中是咱的故鄉，選擇對的市長，是最美好的基礎，帶領全場民眾高喊「催票！催票！」迎接台中隊明天的勝利。

(中時 )

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