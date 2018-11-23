桃園》鄭文燦徒步拜票 期許票數創4年前新高

鄭文燦在500名支持者簇擁下徒步掃街，把馬路擠得水洩不通，警方在兩旁嚴陣以待。(蔡依珍攝)

友善列印
中時
爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區。（蔡依珍攝）
爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區，熱情民眾衝上前搶握手、合照。（蔡依珍攝）
爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區。（蔡依珍攝）
爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，並到大廟上香祈福，廟方特別送上好采頭預祝連任成功。（蔡依珍攝）
爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，並到大廟上香祈福，廟方特別送上好采頭預祝連任成功。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，在妻子林俞汝、同黨市議員候選人和國小同學等近500名支持者陪同下，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區，走出7年後將完工的捷運綠線，還要到中壢繼續走，笑言走4公里也沒問題，「我很耐操！」，他也期許自己票數超越4年前。

鄭文燦感謝國小同班同學也一起來參加遊行，他指出，有些人來來去去，但桃園一直都是他的家，上任後積極打造好工作、好生活的環境，可以讓市民追求幸福、年輕人追求夢想的好城市，強調口水終究會過去、建設會留下來，希望明天是桃園自我肯定的選舉，呼籲民眾投給桃園一票、投給自己一票。

4年前以近3萬票險勝拿下首屆桃園市長的鄭文燦也直言，希望得票數再增加，但是多少票數還是由市民決定，希望市民給桃園票多一點、讓進步力量大一點。

鄭文燦在500名來自青商會、婦女團體和青年團體的支持者簇擁下，走上街頭，許多民眾熱烈歡迎，把馬路擠得水洩不通、只剩單向可以通行，一行人浩浩蕩蕩從軌道願景館出發，沿途經過站前商圈、中正路，進入桃園大廟也特別進去上香祈福，廟方也送上好彩頭預祝當選，一路走到大興西路、藝文園區，再到北區競選總部。

(中時 )

台中》為林佳龍催票！蔡其昌：四… 桃園》鄭文燦選前之夜 徒步掃街…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。