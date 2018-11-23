桃園》鄭文燦徒步拜票 期許票數創4年前新高

2018年11月23日 20:16 中時 蔡依珍

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區，熱情民眾衝上前搶握手、合照。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，並到大廟上香祈福，廟方特別送上好采頭預祝連任成功。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，並到大廟上香祈福，廟方特別送上好采頭預祝連任成功。（蔡依珍攝）

爭取連任的桃園市長鄭文燦選前之夜的傍晚展開徒步掃街，在妻子林俞汝、同黨市議員候選人和國小同學等近500名支持者陪同下，一路行經火車站前、大廟、中正路等鬧區，走出7年後將完工的捷運綠線，還要到中壢繼續走，笑言走4公里也沒問題，「我很耐操！」，他也期許自己票數超越4年前。

鄭文燦感謝國小同班同學也一起來參加遊行，他指出，有些人來來去去，但桃園一直都是他的家，上任後積極打造好工作、好生活的環境，可以讓市民追求幸福、年輕人追求夢想的好城市，強調口水終究會過去、建設會留下來，希望明天是桃園自我肯定的選舉，呼籲民眾投給桃園一票、投給自己一票。

4年前以近3萬票險勝拿下首屆桃園市長的鄭文燦也直言，希望得票數再增加，但是多少票數還是由市民決定，希望市民給桃園票多一點、讓進步力量大一點。

鄭文燦在500名來自青商會、婦女團體和青年團體的支持者簇擁下，走上街頭，許多民眾熱烈歡迎，把馬路擠得水洩不通、只剩單向可以通行，一行人浩浩蕩蕩從軌道願景館出發，沿途經過站前商圈、中正路，進入桃園大廟也特別進去上香祈福，廟方也送上好彩頭預祝當選，一路走到大興西路、藝文園區，再到北區競選總部。

(中時 )