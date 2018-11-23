桃園》鄭文燦選前之夜 徒步掃街受民眾歡迎

2018年11月23日 20:49 中時 呂筱蟬

鄭文燦選前之夜徒步掃街，受民眾歡迎。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭文燦23日分別在北桃園、南桃園舉辦選前之夜，他在民眾簇擁下，於南桃園總部發表談話並開始徒步掃街。鄭文燦說，4年前，桃園市民用選票選擇了改變，4年後要讓這張選票更有價值。

他說，沒有鄭文燦，就沒有桃園的鐵路地下化。沒有鄭文燦，就沒有桃園的捷運工程一個個開工。沒有鄭文燦，就沒有育兒津貼來幫助年輕人。沒有鄭文燦，不會有這麼多的運動中心、天幕球場、親子館，沒有鄭文燦，老街溪也不會全流域整治，到青埔、平鎮。所以這張選票投給鄭文燦很值得。

鄭文燦說，請大家投給桃園一票，給桃園的力量大一點。也要拜託大家，讓桃園隊的議員都當選。選前之夜是民主的盛事，也是辦喜事，所以這兩個月的期間，鄭文燦沒有參加抹黑比賽，相信口水會走路歷史，建設會留下來，希望能夠超越對立，翻轉桃園。

他表示，別人都是大咖來助選，選舉的主角是市民，最大咖就是桃園市民，也請大家用選票堅定的支持，明天要顧票、要催票、要拉票，多打一通電話，多發100個LINE。

鄭文燦徒步拜票之處，選民也熱烈回應，紛紛搖著旗幟或是衝上前握手，在選前之夜，各候選人用盡全力做最後催票。

(中時 )