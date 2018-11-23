真人版《獅子王》沒有人！網友神留言看「動物星球」？

2018年11月23日 20:32 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

迪士尼近年推動經典重拍的「真人版電影計劃」，23日公開《獅子王》首支前導預告，卻被網友吐槽根本就是動物星球，完全沒有真人，甚至湧入大量神留言，還有人問說「想看彭彭丁滿真人版」，甚至Discovery、動物星球頻道都來留言。

真人版「獅子王」今天推出首波預告，網友卻崩潰留言。（圖／迪士尼影業提供）

迪士尼近來利用電腦特效和真人拍攝技術結合的技術讓經典動畫電影以全新形象登場，接連推出《仙履奇緣》、《黑魔女：沉睡魔咒》、《魔境夢遊》系列、《與森林共舞》、《美女與野獸》等片，成功吸引了不同世代的觀眾。2019年迪士尼影業一口氣推出三部真人電影《小飛象》、《阿拉丁》與《獅子王》，在三部真人版新片當中，最引人注目的就是將在25週年上映《獅子王》擬真版電影。

電影預告被酸是動物頻道，結果引來Discovery小編留言。（圖／翻攝自臉書）

《獅子王》自宣傳開拍以來一直保持神祕，從未公開發佈過任何電影畫面，今(23日)於美國感恩節當日發佈首支前導預告，但粉絲一看預告發現號稱真人版《獅子王》的電影預告中竟然沒有半個活人！也讓網友戲稱是「真獅版」，更引來網友說：「我還以為是迪士尼，原來是Discovery」，令官方小編幽默回應「是迪士尼你沒走錯唷」，結果被Cue到Discovery就馬上來留言，沒過多久動物星球頻道也來留言，蓋起一棟棟讓網友笑翻動物版留言大樓。

動物星球頻道也來留言。（圖／翻攝自臉書）

雖然從首播預告中看不到任何真人，但迪士尼也預告，配音方面請來大咖助陣，包含「辛巴」唐納葛洛佛、「娜娜」碧昂絲、「木法沙」詹姆斯厄爾瓊斯、「刀疤」奇維托艾吉佛、「彭彭」賽斯羅根，以及「丁滿」比利埃西納。

(中時電子報)