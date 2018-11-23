前夫再說話 稱孟庭葦當小三遭喇嘛威脅發生關係？

孟庭葦與前夫張志鵬離婚5年。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
張志鵬再發長文。（圖／翻攝自張志鵬ccp微博）

48歲歌手孟庭葦和前夫張志鵬5年前離婚，最近遭女星張暖雅掀孟庭葦婚內出軌是婚變主因，惹得孟庭葦喊告，張志鵬後腳證實前妻和女助理過從甚密，再引孟庭葦指張要錢無果才下手報復。今(23日)晚間張志鵬繼續爆料孟庭葦秘辛，稱她過去曾介入別人家庭，還遭喇嘛以此威脅要求發生關係。

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張志鵬稍早在微博以「退出歌壇的妳」為題繼續爆料前妻私下秘密，他承認孟庭葦工作室稍早發的對話截圖沒造假，他也決定開始寫多篇文章細說前頭，「接下來我所說的話我想妳應該不會想再待在娛樂圈了」。

張志鵬說兩人2003年在母校中興高中重逢，3月公司要辦春酒，他付給孟庭葦兩倍的酬勞邀她演出，也買了50張佛教專輯，給足孟面子，之後兩人開始約會，張志鵬也從孟庭葦口中知道她的不幸身世，了解孟私下常被家人要錢，令她不堪負擔，決定去印度出家。

後來張志鵬偶然間看到孟庭葦的身分證，配偶欄用貼紙貼了一個名字，「妳承認這是別人的老公，是妳們一起學佛的師兄，妳介入他人家庭，被人家老婆家人發現逼到離開那個佛學中心」，但更慘的是，幾天後孟庭葦哭著向張志鵬求救，指新設佛學中心的喇嘛因知道孟庭葦當小三的過去，竟以此要脅和她發生關係。

張志鵬知道後從台中飛奔淡水，幫孟庭葦解決和喇嘛的紛爭和介入別人家庭的難題，他之後帶著孟庭葦搬回台中，結束混亂的人生，他指孟庭葦當年只有一間價值500多萬的房子，身上還扛著欠前男友150的債，「很多妳的粉絲，素質不佳的網友，總愛說我靠妳發達靠妳賺錢，這是完全不真實的」，而對此，孟庭葦方面暫無做出回應。

(中時電子報)

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