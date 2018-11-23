丁丁選前之夜人氣滾滾 訴求投票救台灣

丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

選前最後一夜，國民黨台北市長候選人丁守中在凱道舉辦「投票救台灣」晚會，晚間7時，丁守中與33位市議員與候選人「大進場」走上舞台，由於群眾熱情，沿途握手，走了十幾分鐘才抵達，現場人氣滾滾。丁守中也喊出「投票救台灣、台北要先贏」，強調這次選舉就是對民進黨、對台北市長柯文哲的不信任投票。

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他也質疑，這次台北選舉，先前已經傳出民進黨高層宣稱，只要丁守中沒有贏，民進黨就沒有輸，因此民進黨的邏輯就是與柯文哲合作，出了台北，他們就是同志。所以要教訓蔡英文政府、教訓民進黨，就要讓丁守中在台北贏。

丁守中演說時強調，民進黨執政讓台灣滿身是傷，民生凋蔽、經濟衰退、民主蒙塵。同時柯文哲台北執政，無能無為，也同樣讓台北受傷，城市停滯下滑，人民低薪窮忙，年輕人找不到工作，因此這次選舉一定要踴躍投票，投票救台灣。

丁守中也說，他年輕時候，大家唱向前走、台北的天空，大家信心滿滿，相信明天會更好。台北安全、繁榮、宜居，一直繁華燦爛，是四小龍之首。但現在年輕人卻唱台北攏沒人，還說流浪到北京，尤其近四年選出無能、無為的作秀市長，競爭力嚴重下滑，讓他更是心急、心痛。

他並表示，位於信義路的101大樓是台北地標，燦爛夜空的明珠，1999年開工、2004年完工。但同樣是BOT，忠孝東路大巨蛋擺著爛，四年沒有任何作為，成為台北恥辱，之所以有兩種命運，就是因為碰到不同市長。

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丁守中說，除了大巨蛋，內湖塞車、公宅跳票，柯文哲政見跳票實在太多，同時城市要有願景要看未來十年，台北不能持續衰退下去，無論北漂、外漂，都要回家投票。同時台北要贏，台灣才會贏。

(中時電子報)

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