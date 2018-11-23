台中》小英讚林政績 率2萬支持者喊「我挺林佳龍」

2018年11月23日 20:36 中時 盧金足 、 陳淑芬

台中市長林佳龍選前之夜晚會，擠進2萬人，氣勢激昂。（陳淑芬攝）

「林佳龍凍蒜！」台中巿長林佳龍選前之夜晚會由蔡英文總統打頭陣助講，帶著滿場支持者高喊口號氣氛激昂。蔡總統以林佳龍的從政之路說起，肯定他4年來為台中打拚政績，包括台中山手線、救舊縣區及舊市區、托育一條龍及花博等，把台中變成令人驕傲的城市，證明市民4年前「選對人、會做事，4年改變台中市」，呼籲民眾「選擇林佳龍、選擇不放棄」，讓林佳龍帶台中前進到更遠、更美好的地方。

「我挺林佳龍、我挺林佳龍、我挺林佳龍」蔡總統到場，帶著滿場約2萬名支持民眾，比出「2號」的勝利手勢，高喊口號。蔡總總說，她4年前也站在現場共同見證台中改變的起點，現在同樣的地點更多的人潮，林佳龍帶領的台中隊用4年成績，證明台中的選擇是對的，可見林佳龍一定可以再帶領大家一起改變，呼籲民眾除了支持，還要去投票、去催票。

蔡總統並以林佳龍的從政之路說起，2005年參選台中市長失利，以行動證明成為道地的台中人，還禮讓現在的立法院長蘇嘉全競選市長，並為民進黨搶下1席立委，他說：「民進黨贏比較重要」， 他以「十年磨一劍」的精神感動台中人而當選市長。

蔡總統細數林佳龍4年來的政績，大台中山手線結合鐵路、公路等路網，當時很多人反對，但他是史上最難纏的市長逐一說服，也說服了她，她挺台中林佳龍及山手線；還把舊線區及舊市區救起來，用交通網將人潮及錢潮串起來；台中市的「托育一條龍」也具前瞻性，林佳龍堅持越艱難的改革就要好，並用成績證明只要適當配套，絕對可以達成，他很有前瞻的市長。此外，花博從1個展區擴大3個也曾被疑問，但是，現在證明花博是台中的驕傲，也是台灣的驕傲。

蔡總統說，林佳龍用4年時間，把過去10多年做不到的事做出來，證明台中是「選對人、會做事，4年改變台中市」，呼籲民眾要「選擇堅持、選擇不放棄」，再給林佳龍4年時間，他一定會實現大台中前進到更遠、更美好。

(中時 )