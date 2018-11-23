嘉義》選前之夜 嘉縣3候選人出招拚勝選

2018年11月23日 21:05 中時 張亦惠

選前之夜翁章梁（右）到梅山與鄉長候選人黃世裕（左）一起徒步掃街拜票。（張亦惠攝）

吳育仁23日晚上在民雄早安公園辦「幸福。從這裡開始」音樂會。（張亦惠攝）

無黨籍的吳芳銘一改過往造勢晚會的型態，用網路直播的方式，邀請縣民面對面討論嘉義縣的未來。（張亦惠攝）

嘉縣選前之夜3候選人卯足全力求勝選，選前之夜，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁選在梅山、朴子徒步拜票，拉抬行動綠團隊候選人聲勢；國民黨縣長候選人吳育仁則在民雄早安公園辦音樂會及全民開講；無黨籍的吳芳銘一改過往造勢晚會的型態，用網路直播的方式，邀請縣民面對面討論嘉義縣的未來。

翁章梁連續戰車掃街11天，以「母雞帶小雞」方式全力拉抬團隊候選人，牽手劉莉英則擔任翁章梁最佳助選員，從大埔、阿里山到菜市場拜票，兩人分進合擊爭取選民支持。選前之夜翁章梁選在鄉鎮首長戰況最激烈的梅山、朴子徒步拜票，拉抬黃世裕、黃基全聲勢，劉莉英則在嘉義縣人口數最多的民雄鄉與爭取連任的鄉長何嘉恒全力催票。

多次到嘉義縣為吳育仁輔選的洪秀柱，選前之夜也來到民雄陪吳育仁一起催票，兩人先至民雄保安大帝廟參拜祈福，後至民雄早安公園音樂會，吳育仁表示，音樂會沒有喧鬧的政治，只有老中青愛聽的老歌、新歌、爵士樂，也穿插空擋讓民眾可以上台吐露心聲。

吳芳銘上午則出動近30輛車的車隊進行16鄉鎮聯合大掃街，晚上8點在競選總部與網路縣民直播開講，邀請了美國隊長、蜘蛛人及超人一同參與，以年輕趣味的方式，吸引選民目光。吳芳銘表示，選前之夜應是屬於選民的時間，而非候選人的造神舞台，也希望藉電影英雄的精神，傳遞嘉義現需要改變的需要。

(中時 )