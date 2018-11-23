好市多黑色購物節5折起 金條、被毯搶光

好市多黑色購物節讓今天收銀台人潮不斷。（郭家崴攝）

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Stanley不鏽鋼真空水瓶1.9公升，原價749元、特價369元，省380元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
TCL 55吋4K電視，原價1萬7499元、特價1萬3999元，省3500元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
紐西蘭奇異果22入，原價399元、特價299元，省100元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
三星82吋4K電視，原價17萬9999元、特價13萬9999元，省4萬元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
350GSM雙人舒適毯248 x 233cm，原價485元、特價242元，省243元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
1.0克拉圓形鑽石戒指18K白K金VS2／I，19萬9999元、特價18萬5999元，省1萬4000元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
威剛5100行動電源，原價749元、特價369元，省380元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）
空運新鮮大西洋鮭魚，每kg 389元。（翻攝自臉書COSTCO好市多經驗分享區）

好市多黑色購物節（簡稱黑購）今（23日）早8時在全台13家分店展開，包括台北、台中、桃園、台南和高雄，最早凌晨3時多就有人排隊，不少網友都是鐵粉，分享全系列優惠商品和攻略，綜觀首日銷售，好市多副總經理王友玫表示今金條、羽絨被、雙人毯等都賣光，人數和結帳金額都較去年成長。

去年首次與美國同步推出黑購，原訂3天活動，因會員搶購太踴躍，只辦1天就喊停，王友玫說今年近百種優惠商品，每種數量皆加倍，至少備足2倍以上，折扣在5至8折間，約8成優惠商品打到8折，較平日8至9折間優惠，「是史上折扣最深的一次。」

且這3天每天推出商品不同，今天庫存賣完不會再補，明、後天會再推新的優惠商品，內容一樣保密，「明天早上8點就知道」。今年因事先拉好紅龍、安排停車動線，全面提早至8時開門，讓人潮分散，結帳更順暢、速度更快，更多人能舒適購物，減少去年排隊很長、塞車很久的狀況。

今天黑購商品首見金條和鑽戒，搶手商品包括TCL 55吋4K電視，原價1萬7499元、特價1萬3999元，省3500元；三星82吋4K電視，原價17萬9999元、特價13萬9999元，省4萬元，與不銹鋼水瓶、行動電源、雙人被、鮭魚、奇異果等。

不少人期待搶更多高價家電、3C，對於好市多首日開出來的優惠內容覺得是「清庫存」、「沒誠意」，王友玫表示並非清庫存，都是專為這次活動預備的新品，「謝謝網友的指教，他們的意見我們會聽進去。」

(中時 )

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