新竹》謝文進選前之夜東門城圓環湧進5千人吶喊「我要謝文進 新竹大躍進」

新竹市長候選人謝文進（中）選前之夜東門城圓環遊行，超過5千人參加，沿途吶喊「我要謝文進，新竹大躍進」。（羅浚濱攝）

友善列印
中時
羅浚濱
新竹市長候選人謝文進（中）選前之夜在竹蓮寺舉辦「千人點燈祈福」活動，上千支持者手舉蠟燭，象徵迎接勝選的曙光。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹市報導

新竹市無黨籍市長候選人謝文進23日選前之夜，在副議長許修睿、新民意聯盟議員、鄭正宗議員、段孝芳議員及支持者的陪同下，在竹蓮寺前舉辦「千人點燈祈福」活動，謝文進與每一位支持者手拿蠟燭，燭火照亮竹蓮寺廣場，象徵迎接新竹的曙光，氣氛溫馨感人。

現場由謝文進總部後援會副總會長蔡錕鈺向支持者溫馨喊話，邀請所有勇敢的新竹人站出來，當謝文進的後盾，捍衛民主。蔡錕鈺指出，謝文進現在最關心的是整個新竹市的發展與未來，並非個人的成敗跟勝負。

在點燈祈福後，謝文進一行人在支持者的陪同下，以步行方式，往新竹市象徵民主勝地的東門圓環走去，沿途聚集越來越多的支持者，有超過5千位新竹市民環繞東門城，隊伍綿延數公里。支持者沿途吶喊「我要謝文進，新竹大耀進」，凍蒜聲、鞭炮聲響徹雲霄，不絕於耳，氣勢如鴻。

謝文進感謝這麼多鄉親陪同，勇敢站出來，經過這段時間的努力，相信新竹市民的眼睛是雪亮的，一定可以翻轉新竹市。尤其在幾場大型造勢活動下來，不管藍綠，都有重要人士，如前市長林政則、民進黨民主鬥士鄭正宗等，選擇站出來支持真正中道力量的謝文進。這股效應已經很明顯在新竹市發酵。謝文進也再次籲請鄉親，24日不管天氣如何，大家一定要出門投票，支持謝文進，共同捍衛民主價值。

(中時 )

台南》關山里投票所超遠 選務人… 台南》選舉造勢晚會主持人 活動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。