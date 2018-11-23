新竹》謝文進選前之夜東門城圓環湧進5千人吶喊「我要謝文進 新竹大躍進」

2018年11月23日 20:44 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進（中）選前之夜在竹蓮寺舉辦「千人點燈祈福」活動，上千支持者手舉蠟燭，象徵迎接勝選的曙光。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹市報導

新竹市無黨籍市長候選人謝文進23日選前之夜，在副議長許修睿、新民意聯盟議員、鄭正宗議員、段孝芳議員及支持者的陪同下，在竹蓮寺前舉辦「千人點燈祈福」活動，謝文進與每一位支持者手拿蠟燭，燭火照亮竹蓮寺廣場，象徵迎接新竹的曙光，氣氛溫馨感人。

現場由謝文進總部後援會副總會長蔡錕鈺向支持者溫馨喊話，邀請所有勇敢的新竹人站出來，當謝文進的後盾，捍衛民主。蔡錕鈺指出，謝文進現在最關心的是整個新竹市的發展與未來，並非個人的成敗跟勝負。

在點燈祈福後，謝文進一行人在支持者的陪同下，以步行方式，往新竹市象徵民主勝地的東門圓環走去，沿途聚集越來越多的支持者，有超過5千位新竹市民環繞東門城，隊伍綿延數公里。支持者沿途吶喊「我要謝文進，新竹大耀進」，凍蒜聲、鞭炮聲響徹雲霄，不絕於耳，氣勢如鴻。

謝文進感謝這麼多鄉親陪同，勇敢站出來，經過這段時間的努力，相信新竹市民的眼睛是雪亮的，一定可以翻轉新竹市。尤其在幾場大型造勢活動下來，不管藍綠，都有重要人士，如前市長林政則、民進黨民主鬥士鄭正宗等，選擇站出來支持真正中道力量的謝文進。這股效應已經很明顯在新竹市發酵。謝文進也再次籲請鄉親，24日不管天氣如何，大家一定要出門投票，支持謝文進，共同捍衛民主價值。

(中時 )