台中》結束低薪過勞 盧秀燕：好生活掌握在選票

2018年11月23日 20:54 中時 林欣儀

選前最後衝刺關鍵，國民黨台中市長候選人盧秀燕23日晚間在西屯區舉辦「贏回台中」選前造勢，盧秀燕8時許進入會場，支持者高喊「凍蒜」，主持人白冰冰宣布現場人數已達2萬，現場情緒沸騰。盧秀燕強調，好生活掌握在大家手中這一票，呼籲1124改變台中。

盧秀燕在競選總部主任委員江啟臣、總幹事顏寬恒陪同下進入會場，現場群眾情緒沸騰，不斷高喊「凍蒜」、「翻轉台中」，民眾爭相與盧秀燕握手，氣勢高昂。

盧秀燕表示，民進黨辜負台灣人民、辜負台中鄉親，人民讓民進黨執政，但民進黨只拚政黨、不拚經濟，重視意識形態勝過重視經濟，跟外國關係搞得差、觀光客不進來，曾經在台灣有名的台中夜市經濟，現在攤商生活難過。

盧秀燕重力抨擊執政黨，她說，人民只希望觀光客進來、到台中消費，但民進黨不同情人民、他們對經濟不好都覺得不要緊，台中太陽餅糕餅生意變差、經濟不好，很多人去向蔡英文、賴清德陳情，民進黨有聽到嗎？根本是對牛彈琴。

盧秀燕說，4年的時間很寶貴，人民賺不到錢、收入越來越少，這樣的情況要結束，她提出的「台中富市3」經濟政策，以「前店、後廠、自由港」為發展藍圖，就是為了救經濟，呼籲選民用選票救經濟，「只要我們有決心、站出來並投下這張選票，台中未來會改變，好生活掌握在我們手中的這張選票」。

「將台中的經濟交給我！」盧秀燕強調，未來她要開出經濟的康莊大道，讓年輕人在自己的故鄉生活無憂、能安心培育下一代」。

(中時 )