花蓮》選前之夜不遊街 徐榛蔚感性呼籲捍衛花蓮人尊嚴

國民黨縣長候選人徐榛蔚今晚回到縣黨部舉行「花蓮團結之夜」，率藍軍五合一候選人，力求選民捍衛花蓮人尊嚴，將選票投給國民黨。（范振和攝）

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由花蓮六大族群代表組成的後援會，由布農族老師張玉梅親手將刻有「花蓮第一」的木杵，交給國民黨縣長候選人徐榛蔚。（范振和攝）
花蓮選前之夜以往皆為各候選人市區大掃街，國民黨縣長候選人徐榛蔚為免不同陣營發生衝突不快，突破拚場傳統，昨晚提前舉辦大遊行，今晚則率藍軍五合一候選人，於縣黨部廣場前舉行「花蓮團結之夜」。（范振和攝）

花蓮》選前之夜不遊街 徐榛蔚感性呼籲捍衛花蓮人尊嚴

范振和、張祈／花蓮報導

花蓮選前之夜以往皆為各候選人市區大掃街，國民黨縣長候選人徐榛蔚為免不同陣營發生衝突不快，突破拚場傳統，昨晚提前舉辦大遊行，今晚則率藍軍五合一候選人，於縣黨部廣場前舉行「花蓮團結之夜」最後催票，力求選民捍衛花蓮人尊嚴。

花蓮縣長選舉人數約有26萬餘人，選前一天徐榛蔚陣營仍堅守「分進合擊」戰術，白天專攻「陸戰」以車隊全天候繞行花蓮市區大票倉，搶攻民、主、國、字等45個鄰里，高喊「五合一全壘打」口號，她的老朋友韓國瑜也獻聲力挺，以錄音電訪催票搶攻韓粉支持。

晚間則回到花蓮縣黨部，在「花蓮人開講」舞台上，舉行「團結之夜」，吸引上千名支持到場相挺，縣黨部也提前舉辦中國國民黨124年黨慶，由縣黨部主委鄒永宏、前縣長王慶豐及四維高中校長黃英吉一起切下蛋糕，鄒永宏也許下國民黨候選人全數上榜的願望。

徐榛蔚上台後，台下反覆高呼「縣長好！」徐榛蔚一口開口就高唱「我們是一家人」，徐榛蔚致詞指出，這是一場沒有傅崐萁的選戰，但卻處處看得到傅崐萁的影子，從北到南來回走，無論走到哪都看得傅崐萁9年來逐步改善花蓮建設的痕跡，這次花蓮人應該團結起來，把最大的力量凝聚給傅崐萁。

「為捍衛傅崐萁而戰！」徐榛蔚強調，過去9年大家一起翻轉花蓮，創造台灣奇蹟，這次千萬不要有任何懈怠，要凝聚力量到最後一刻，團結起來，捍衛國家，還給傅崐萁正義，捍衛花蓮人尊嚴。

團結之夜最高潮，由花蓮六大族群代表組成的後援會，由布農族老師張玉梅親手將刻有「花蓮第一」的木杵，交給徐榛蔚，象徵原漢一家人；最後由王前縣長、黃董事長將掛有「健康城市、幸福花蓮」的扁擔交給徐榛蔚，象徵徐要與縣民共同承擔花蓮未來的幸福。

(中時 )

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