SBL》為保飯碗拚了！大麥克超猛雙十 達欣還是輸

麥克連23日雖拿23分、19籃板，仍無法幫助達欣贏球。(中華籃協提供)

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中時電子報
裕隆射手呂政儒在末節連續投進兩顆關鍵三分球。(中華籃協提供)

先前傳出可能飯碗不保的達欣「大麥克」麥克連，23日打了本季新高36分鐘，更摘23分、19籃板，差點幫助只剩1名洋將可用的達欣贏球，可惜裕隆靠「男模」呂政儒末節連進兩顆三分球拉開領先，終場73比63仍送達欣開季3連敗。

「我想大麥克今天表現很好，我們就是希望他有這種企圖心，以及拚搶籃板球的鬥志，」達欣總教練范耿祥說，「大麥克今年這樣的打球態度，還有內線的牽制力、內線的積極卡位，都是我們當前所需要的，我很開心看到他這樣打。」

會有這麼積極拚戰，是否因為聽說自己可能飯碗不保？范耿祥笑著說，「我們並未跟他多說什麼，只是今天上午的檢討影片，有一半內容都是他，他也應該發現了，況且Google翻譯每個人都會用，一定會有人告訴他，或許知道反是好事。」

至於「當事人」麥克連怎麼說呢？他賽後一臉沮喪表示，「這是一場令人心碎的輸球，畢竟我們在場上付出很多努力，沒法贏球當然很難過。」但他並未提及是否知道自己飯碗有危險了，起碼他用最實際行動證明，他還是具有一定本領。

裕隆則以桑尼26分、21籃板的雙廿表現最佳，17分進帳的呂政儒表示，「大概是天氣突然變冷，大家腦子都轉不太過來，才會失去專注力，幸好下半場大家回神了。」泰瑞也拿12分、4助攻、4籃板、5抄截與3火鍋的全能數據。

不過賽後裕隆執行教練李啟億相當不滿裁判尺度，「真的很無奈為什麼當初上課(裁判規則講習)說的，到了比賽時完全不同，我們只要求裁判尺度的一致性，起碼要能凝聚共識，不能說有沒有吹，是因大力或小力的差別而定。」

(中時電子報)

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