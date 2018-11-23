新北》侯友宜選情之夜 警眷、侯二哥助講

國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「正義X覺醒，護新北」今（23日）晚間在板橋第一運動場前廣場登場。（黃世麒攝）

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國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「正義X覺醒，護新北」今（23日）晚間在板橋第一運動場前廣場登場，全場1.7萬張椅子座無虛席，競選團隊邀請警官黃世富遺眷張玉治、侯友宜二哥侯明鋒助講。

張玉治表示，看到好多支持者非常緊張，從彰化來到新北，為侯友宜加油打氣。因為亡夫的關係認識侯，他們都是打擊犯罪的警察，侯擔任警政署長時，亡夫常帶著警察衝鋒陷陣、打擊犯罪，造就如今社會長治久安。

張玉治說，身為警察的妻子，心臟要比別人大還要強，小孩子等不到爸爸吃晚餐，老公出去了很擔心他無法回家。「請求大家、警眷、親朋好友，手牽手心連心全力支持侯友宜。」

侯明鋒表示，從小和侯友宜在父母教育下，正正當當、清清白白做人做事，胞弟侯友宜高中畢業來到台北，感謝過去長官提攜，讓他打拼到如今的成就；都是為台灣這塊土地打拼，自己在高雄、胞弟在新北，「我們做的都一樣，愛台灣保護台灣。」

侯明鋒提到，去抓壞人的人竟然被抹黑，這樣公平嗎？不捨胞弟被抹黑，相信新北市市民是有智慧的，會選擇正正當當的侯友宜。

駐日代表謝長廷指當時侯友宜沒有見到陳進興，侯友宜23日選前之夜回嗆，31年當警察歲月，拿著槍就跟兄弟衝鋒陷陣，他在生死關頭拚第一線，他一個人面對幾乎近瘋狂的陳進興，陳一手拿槍抵著他的頭，另一手拿槍搜他身，當時搜到大哥大，對方差點要開槍，如果當時帶槍，就可能沒命。

侯友宜說，他把人救出來，他第一線在拚的人，現在竟然有人說他連陳進興都沒見到一面，這不是奧步，什麼是奧步？

(中時 )

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