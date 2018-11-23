彰化》王惠美老家鹿港辦團結之夜 支持者猛喊凍蒜！

2018年11月23日 21:22 中時 吳敏菁

選前之夜，國民黨黨候選人王惠美則在老家鹿港舉辦「團結之夜」，鄉親力挺。（吳敏菁翻攝）

選前之夜，國民黨黨候選人王惠美則在老家鹿港舉辦「團結之夜」，鄉親力挺。（吳敏菁翻攝）

選前之夜，國民黨黨候選人王惠美則在老家鹿港舉辦「團結之夜」，鄉親力挺。（吳敏菁翻攝）

選前之夜，國民黨黨候選人王惠美則在老家鹿港舉辦「團結之夜」，數千鄉親力挺，前縣長卓伯源、前立委林滄敏和前議長謝式穀和鹿港、秀水和福興的國民黨提名鄉鎮市長候選人一起站台懇託，高呼讓鹿港海線出縣長。

王惠美說，這場選戰明天就會有結果了，不管結果，感謝從政24年來，鄉親疼愛，這次代表鹿港女兒參選縣長，是這輩子最大的驕傲，用有限生命和力量，讓家鄉再次繁榮。擔任鹿港鎮長任內，鹿港獲得微笑之鄉，國際魅力城市美譽，讓鹿港風華再現，100年國慶煙火就是在鹿港，101年龍燈會也在鹿港，是鄉親共同努力的結果。

王惠美說，提出彰化要捷運是重塑自主性，避免磁吸效應的最好政策，改造彰化是結合交通、產業，都市的三合一政策，透過完整交通系統，吸引產業投資，都市再生，能讓彰化縣更有競爭力，鄉親生活品質大幅度提升，成為宜居好所在。

王惠美說著眼眶一紅，這次選舉，感謝夫婿周明亞，無私支持，為了協助打選戰，他失去原本工作，還有鄉親和親朋好友一起奔走，在需要的時候，給我鼓勵，繼續疼惜惠美，鹿港地區沒有出過縣長，深感有責任規劃未來10、20年未來發展藍圖，給惠美機會，彰化一定不一樣，最後一哩路，陪惠美走向勝利的路。在舞龍、鑼鼓陣聲中，千人遊街呼籲支持。

(中時 )