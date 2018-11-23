台北國際旅展出包哀鴻遍野！業者：第一次做到想哭

台北國際旅展今日開展，卻因有線網路大斷線、無法刷卡，引發眾怒，也使業者損失慘重。（何書青攝）

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2018台北國際旅展（ITF）今在南港展覽館展開為期4天的展覽，今年首度移師南港，規模更勝去年，但開展首日一早網路便斷訊大出包，使用中華電信有線網路來刷卡的業者全遭殃，許多排隊民眾等結帳等到不耐煩而抱怨連連，更有不使用現金購買的民眾氣得掉頭離開，業者損失難以預估，有些業者也考慮提告求償。

「20年來第一次做到想哭！」飯店業者在旅展現場忍不住放聲宣洩，做了多年旅展第一次這麼崩潰，原本年年吸引民眾大排長龍購買的熱銷餐券，在這次旅展開賣首日卻成了哀鴻遍野的大災難。一般民眾中午12點開放入場，許多人衝進攤位搶購時，卻因「看得到、買不到」氣得發火抗議，對業者來說更是「看得到、賺不到」的鬱悶。

而現金不夠卻還是想買的人只能遙遙無期地等待連線恢復，沒耐心的民眾直喊「離譜！不買啦！」怒火也通通發往業者身上，面對遲遲未解決的刷卡連線問題，對業者來說，真不知要期待不斷有來客，還是害怕再有來客。

據了解，網路問題並非今日臨時發生，一般來說，開展前一天在業者進場測試時都會確認至沒問題，但今年旅展前一晚測試時，就發現承辦旅展網路數據的中華電信有線網路有問題，且未被解決，因此今（23日）開展前特別提早1小時開放業者入場測試，沒想到早上8點進場後，網路依然斷訊，即便主辦單位台灣觀光協會早上承諾盡快搶修，網路卻還是一路斷線到下午，多數業者急得跳腳卻也無計可施。

對於這次重大的「斷線之災」，主辦單位台灣觀光協會稱是中華電信的問題，但中華電信隨後反駁說是參展廠各自申請而未統一申裝電路，才可能因攤位裝潢或人為因素像是線路被踩踏而導致網路斷線，確切原因尚待釐清。但因明（24日）為選舉日，大多業者都擔心民眾回鄉投票而不來旅展，許多業者都仰賴今日衝高買氣，且無法現金交易的多為高額消費訂單，動輒數十萬，使業者損失加倍慘重。

但也有少數業者做足準備，把可能受影響的風險降到最低，成了最大贏家。台北晶華酒店表示，因昨天場勘時發現刷卡機連線有問題，今天便特別準備無線刷卡機，且網路穩定，因此開賣後一切順利；而福容大飯店、台北福華大飯店、台北王朝大酒店等也都因備有無線刷卡機而逃過一劫。

不過，無線刷卡機因品牌不同，網路穩定度也有差異，因此還是有業者表示，即使備了無線刷卡機，穩定度和效率依然不比有線網路。另外，也有業者改推薦民眾用簡訊信用卡線上付款的方式，但年齡層較高的消費者接受度低。還有業者因禍得福，有民眾因在無法刷卡的攤位買不到票券，便轉而到有無線刷卡機的攤位購買。

(中時 )

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