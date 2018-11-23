台中》廖婉如：林佳龍一定可以救空汙

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中時

盧金足、陳淑芬／台中報導

「林佳龍一定可以救空汙！」台中市長林佳龍的妻子廖婉如在選前之夜，以林佳龍在4年內解決台中治安、交通及偏遠地方的交通、自來水等問題，近年民眾覺醒重視空汙，但是卻被操弄，造成眾驚慌。她呼籲選民要再給林佳龍再一次機會，他一定有辦法解決空汙問題。

廖婉如說，林佳龍4年來每天早出晚歸，為台中做了很多事，當老婆的看了雖很不捨，但看到他每天過得很有意義、有熱忱，很感謝台中市給他為社會做事的機會。

廖婉如感性地說，林佳龍做了很多事，很多沒有人要做的事，但是，沒想到這次選舉還是這麼辛苦。4年來，他改善了台中的治安、交通及淹水等問題，還想辦法讓梨山高山上的學童，冬天上課有暖氣；為台中大安區等偏鄉裝了自來水管；讓大安區有了公車；台中公園的日月湖已經百餘年沒有清了，林佳龍做清淤還從湖裡撈出了腳踏車。

「空汙要面對」廖婉如說，很多市民擔心空汙，但是空汙不是最近才冒出來，過去以為是起霧，沒有加以區分，而是近年才覺醒重視，這種覺醒很好，但是卻被操弄，造成眾驚慌。

廖婉如強調，林佳龍可以想辦法救治安、救交通、救中區，他一定有辦法救空汙，她呼籲選民要再給林佳龍一次機會，台中正在起飛，為了台中、為下一代，呼籲市民要明智地選擇林佳龍，一起建立長治久安的台中百年城市。

(中時 )

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