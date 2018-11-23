美加生菜汙染 消基會籲國內商家自清

美加生菜出現汙染，消基會呼籲國內商家自清，圖為雲林縣麥寮鄉的生菜產區。（資料照／許素惠攝）

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由於食用受大腸桿菌汙染的生菜致病的案例在美國11個州境內爆發，美國疾病控制和預防中心（CDC）警告消費者勿食用生菜。對此，消基會呼籲國內連鎖速食、餐廳暫停供應所有生菜，所有超商（市）下架所有生菜成品或原料，包括生菜沙拉、沙拉盤等等，以免消費者不察誤食。

根據CDC的數據，已發現32人感染大腸桿菌的病例，這些病例出現在10月8日到31日之間。加州發現的病例最多，達10例；密西根州發現7例位居第二，其他發現病例的州有康乃狄克、麻薩諸塞、馬里蘭、新罕布什爾、新澤西、俄亥俄、威斯康辛和紐約州。

這些發現的病例中有13人被送往醫院救治，雖未有人因此死亡，但已有一起病例引發了溶血性尿毒症症狀，情況危急。

另據加拿大公共衛生部報告，加國也有18例受同一種大腸桿菌感染的病例，分布在安大略和魁北克。

我國衛福部也於22日晚宣布，今（23）日起至下個月7日，美、加輸入的蘿蔓生菜實施加強輸入管控措施，若未檢附安全證明文件則暫停申請，也建議消費者不要食用美、加進口的蘿蔓生菜，或煮熟再吃。

消基會呼籲：1.所有連鎖速食、餐廳暫停供應所有生菜，不僅是蘿蔓，以防O157溶血性大腸桿菌交叉污染所導致的健康危害。2.建議所有超商（市）下架所有生菜成品或原料，包括生菜沙拉、沙拉盤等等，以免消費者不察誤食。

此外，消費者應將未及食用的生菜丟掉，包括整棵的生菜和生菜頭、生菜芯、袋裝和盒裝切好的生菜產品，以及諸如小生菜、凱撒沙拉等都廢棄不用，以免家人健康受到威染。

(中時 )

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