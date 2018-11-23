新竹縣》選前之夜衝刺 徐欣瑩多次鞠躬懇託

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（右四），在選前之夜向民眾懇託，交新竹縣的未來交給她，讓新竹縣改變成真。（莊旻靜攝）

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民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（右），在選前之夜向民眾懇託支持，鞠躬感謝一路以來支持她的鄉親。（莊旻靜攝）
民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（右二），在選前之夜向民眾懇託，交新竹縣的未來交給她，讓新竹縣改變成真。（莊旻靜攝）
民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩的選前之夜，有上千民眾前往參與。（莊旻靜攝）

選前倒數衝刺，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩選在竹北市舉辦選前之夜，上千民眾湧入支持，徐欣瑩不僅多次鞠躬，懇託民眾支持，也再度澄清白米謠言，請選民勿受謠言影響，讓新竹縣改變成真。

徐欣瑩致詞時表示，她參選至今，有許多民眾告訴她，希望能擺脫新竹縣的舊政治及派系纏鬥，新竹縣有改變才有未來。徐欣瑩也說，她一直是清白參選、清廉從政，沒有財團背景也非顯赫的政治世家，也沒有政黨及執政的資源，但有民眾的支持，讓她一路走到現在，她也深深鞠躬，感謝支持者，也懇請選民繼續幫忙。

徐欣瑩說，過去一周以來，受到太多抹黑、栽贓、汙衊，她也說，白米案件事發已經2個多月，但她從未被檢調約談，也證實她的清白，請選民不要受影響，堅持到最後一秒，讓新竹縣改變成真。

徐欣瑩承諾，未來若當選，將不分藍綠、黨派，全力改變新竹縣。

徐欣瑩的母親簡百合也說，徐欣瑩在交通大學就讀碩士班時，ｈ／６有機會以全額獎學金前往美國學習，未料簡百合也在同時發現罹癌，經過治療恢復穩定，當她發現徐欣瑩未準備出國時，才知徐欣瑩決定留在台灣陪伴，直到她病好，只因擔心緩不濟急。

簡百合說，徐欣瑩一直孝順、貼心、細心，讓她十分感動，她願意將女兒捐出來，服務新竹縣，也懇請鄉親給予支持。

台北市長柯文哲本身也是候選人，無暇出席徐欣瑩的選前之夜，不過特別錄製一段影片，為徐欣瑩加油打氣，也在選前之夜上播放。徐欣瑩的選前之夜有前縣長陳進興、資深政治評論家黎建南站台宣講，還有縣政顧問團、各大後援會出席力挺，邀請台灣女子重唱組合「南方二重唱」跟歌手張智成登台獻唱。

(中時 )

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