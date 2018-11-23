子閎甩偶包 脫口說「尿完會...」讓人驚呆

子閎（左起）、臧芮軒、鍾瑶、王家梁。（東森提供）

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演員群。（東森提供）
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東森創作新劇《艾蜜麗的五件事》23日首映會，該劇24日晚在台視首播，強碰公投與九合一大選開票之夜，女主角鍾瑶今在台上拜託大家「晚上10點麻煩拜託請投艾蜜麗一票」，相當可愛；男主角子閎應景拿青蒜象徵「凍蒜」，他對收視雖擔心，仍希望觀眾支持，劇組今早放假，子閎鼓吹大家一定要去公投，對於同志議題，「不管性向，尊重和包容很重要」。

鍾瑶這次角色個性迷糊，她說很「ㄎ一ㄤ」的特質有八成像自己。生活中，她每天出門的口訣是「手機、鑰匙、鍾瑶」，有次還誤把貓、狗反鎖在車裡3小時；她因為方向感差，以前在紐約生活，要到不同地方試鏡，出門前必須先看太陽方位找東西南北，回台後，也曾有1年時間常常找不到回家的路，幸好工作上不像生活中這樣傻里傻氣。

她和子閎第一次合作，回憶第一次見面印象是互看不順眼、難相處，原來他們都以為對方沒跟自己打招呼，現在想起來都覺得當時有些幼稚。主持人昨在台上問「生活中維持10年的習慣」？鍾瑶和臧芮軒都是喝再醉一定要洗澡才睡覺，王家梁則是健身，子閎沒偶像包袱，脫口說「我尿完會用衛生紙擦」，「倡導這習慣滿好的啊，畢竟那是自己的東西」。

同劇其他演員還包括王家梁、臧芮軒、張雁名、林子熙、歐陽倫、林意箴、于子育、楊鎮、林埈永（綠茶）、蔡祥、簡建安出席。鍾瑶說，她這次角色活潑、搞笑，跟過去的角色類型完全不同。她跟子閎甚至因為入戲太深，後來兩人一見面就鬥嘴，就連活動當下都開始互噹，林子閎說「鍾瑶會故意踩我腳，趁我低頭時用中指戳我耳朵或鼻孔，超級幼稚」。

子閎再次挑戰攝影師角色，卻狂被鍾瑶拖去當狗仔偷拍，讓他想起自己曾被大叔跟蹤的驚悚回憶，「國中時曾被一個大叔一直跟蹤，害我那時在外面徘徊1個多小時都不敢回家，就怕被他知道我家在哪」。他在劇中飾演一直在鍾瑶身邊照顧她的青梅竹馬竇儒，刀子嘴豆腐心的角色個性連自己都想吐槽，直說竇儒就是一個嘴賤、傲嬌角色。

王家梁飾演知名律師，因專業的素養和理想的外型被鍾瑶所崇拜。十幾年來健身有成的他，讓該劇也不忘「物盡其用」，有不少他洗澡、出浴等養眼場景。王家梁笑說，其實他幾乎每部戲都會有這類畫面，「以前開拍前都還會緊張，或在開拍前狂做運動，現在就是開拍就直接上場」，也表示這部戲中的畫面拍得比以往更「養眼」，自己看到成品都很滿意。

臧芮軒跟鍾瑶、子閎劇中是高中同學，並跟子閎是高中舊情人，有段複雜三角關係。臧芮軒現實中和角色經歷相反，曾在有交往對象時，跟另一男性友人睡同一張床上過夜，話一說完立刻引起全場驚呼，讓她趕緊澄清「我們那天是好幾個人出遊睡在同一間，而且這個男生是喜歡男生的，所以不是大家想像的那種關係啦」。

(中時 )

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