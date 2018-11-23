韓女星青龍獎紅毯比性感 她雙球蹦出差點走光

徐宥利胸墊外露，性感登場。(取自韓網)

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中時電子報
徐宥利。(取自韓網)
今晚主持人金憓秀、柳演錫。(取自韓網)
金所炫。(取自韓網)
李絮倒奶。(取自韓網)

韓國年度電影盛事「第39屆青龍獎」今(23日)舉行頒獎典禮，女星穿著一個比一個火辣，19歲金所炫難得秀性感，一襲寶藍色開胸裝驚豔眾人，《第3種魅力》李絮也大開深V露美胸，但最猛的莫過於徐宥利，直接胸墊外露，還差點在紅毯上演走光鏡頭，場面香豔刺激。

本屆青龍獎頒獎典禮由金憓秀、柳演錫主持，南柱赫憑著電影《安市城》拔得頭籌，摘下最佳男新人獎，金多美則以《魔女》奪得最佳女新人獎，而夯片《與神同行：最終審判》目前則拿下最佳技術、最高票房電影獎，朱智勛、金香起更與金英光、陳瑞妍一同拿下人氣獎。

青龍獎完整得獎名單：

最佳男新人：南柱赫《安市城》

最佳女新人：金多美《魔女》

最高票房電影 ：《與神同行：最終審判》

最佳新人導演：全高雲《小公女》

最佳技術：《與神同行：最終審判》

最佳攝影：《逆權公民》

最佳剪接：《鬼病院：靈異直播》

最佳音樂：《毒戰寒流》

最佳美術：《北寒諜戰》

最佳劇本：《暗數殺人》

人氣獎：朱智勛、金香起、金英光、陳瑞妍

最佳男配角：金柱赫《毒戰寒流》

最佳女配角：金香起：《與神同行：最終審判》

最佳導演：尹鍾彬《北寒諜戰》

最佳男主角：金允錫《逆權公民》

最佳女主角：韓志旼《白小姐》

最佳電影：《逆權公民》

(中時電子報)

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