台中》最後呼籲大打溫馨牌 盧秀燕：為鄉親而勇敢

2018年11月23日 21:43 中時 林欣儀 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕23日晚間在西屯區舉辦「贏回台中」選前之夜，最後一波談話大打溫馨牌，盧秀燕強調，20年來受鄉親支持、沒有辜負大家期待，因為忍無可忍，才決定站出來，未來，她自許為「媽媽市長」，要勇敢、堅強守護鄉親，也因此，參選1年來飽受打壓，但不被打倒。

「我已經準備好了！」盧秀燕向選民喊話，她說，過去擔任立委，每天早上搭第一班高鐵到台北問政、傍晚趕回台中繼續做選民服務與地方建設，還要照顧家庭，從政20年來有18次國會評鑑都是名列前茅，但去年10月，因對民進黨執政後的經濟、空氣變糟感到忍無可忍，憤而決定參選，要代表鄉親與民進黨一戰。

盧秀燕說，這一路走來很艱辛，因國民黨是在野黨、受到執政黨清算鬥爭，期間又因提起反空汙公投連署而遭到中選會移送法辦，民進黨擔心她翻轉台中、傾全黨之力打壓，但她為台中勇敢、為鄉親堅強，不被打倒。

「明天就要勝利！」盧秀燕說，自許當一個「媽媽市長」，因為媽媽勇敢、堅強、永遠守護這個家，選前最後一天，民進黨還放消息說她會哭、會跪，但媽媽不會軟弱，如果自己哭了，還要怎麼守護鄉親？未來希望不分藍綠、老少與族群、行列，希望大家攜手同心，好好奮鬥。「我準備好了！」盧秀燕再度強調，呼籲選民24日用選票翻轉台中。

(中時 )