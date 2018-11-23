新北》侯友宜選情之夜 朱立倫：對蔡英文不信任投票

2018年11月23日 21:47 中時 葉書宏

國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「正義X覺醒，護新北」今（23日）晚間在板橋第一運動場前廣場登場，全場1.7萬張椅子座無虛席，新北市長朱立倫由市議員候選人陪同上台，朱立倫痛批，民進黨中央執政除了拚政治還是拚政治，這次選舉是對總統蔡英文的不信任投票。

朱立倫表示，偉大的新北市民，明天是關鍵時刻要用選票讓總統蔡英文、民進黨知道，對過去兩年的中央執政非常不滿，表達全民的抗議；這段時間走遍台灣各地，每一位民眾都在說，這次選舉是對總統蔡英文的不信任投票。

朱立倫說，此時此刻，總統蔡英文、行政院長賴清德正和民進黨新北市長候選人侯友宜站在一起，這兩年半民進黨執政，除了拚政治還是拚政治，修理國民黨、搞東廠，頭號目標就是侯友宜，接著又修理軍公教、污辱軍公教，台大至今還沒有校長。

朱立倫提到，民眾在臉書批評總統要被國安局監控，電視台批評NCC要關切，一例一休造成勞資對抗，還是勞工受害，兩岸關係緊張，貨物出不去、觀光客不來，受害還是老百姓；蔡總統說都是反改革、假消息、外來的力量，民眾要用手中的選票請她反省。

朱立倫呼籲，用選票讓民進黨知道，要一個拚建設、帶領新北市快速起飛的侯友宜。

柯志恩表示，蘇的場子有大咖、A咖，不管什麼咖，侯友宜的場子最大咖就是市民，朱立倫沒有讓市民失望，朱的政績連前副總統呂秀蓮都稱讚，侯友宜要接替朱，帶領新北往前進。

柯志恩表示，侯友宜是不怕死的人，會在乎名利？在藍綠執政時期都對他讚譽有加，連總統蔡英文都說侯是強棒中的強棒，當侯代替國民黨參選時，民進黨立即改變態度。

柯志恩說，警察出生入死，讓家人低調，這樣錯了嗎？侯的太太為何一定要出來，侯娘家的財產被民進黨惡意奧步、抹黑，一定要用選票給民進黨最大教訓。「台灣讓我們一起來守護，不是只有民進黨可以守護台灣。」

(中時 )