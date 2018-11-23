3願景翻轉高雄 韓國瑜：又年輕又有錢

2018年11月23日 21:39 中時電子報 柯毓庭 、 丁世傑

韓國瑜今（23）日晚在選前之夜表示，勇敢熱情快樂偉大的高雄市民再次站出來了！有百分百含金量，百分百高雄市民，因為得民心得天下，所有北漂子弟回高雄，因為高雄鄉親高雄未來一定要改變！我們不用遊覽車，不用從別的縣市一車一車帶過來，今天我們所有從北漂外漂的子弟、在外面經商的商人，都回來高雄了，因為大家都知道要改變高雄！

韓國瑜說，2、30年的意識形態，讓高雄人民呼吸不過來，高雄人民過得太辛苦了，高雄人民煩了，也受不了了。

韓國瑜表示，「兩年前我在賣菜，兩年後的今天我在高雄，明天要投票，我心裡有好多感慨，沒想到來到高雄，結果我個性很阿莎力，和大家相處下去天雷勾動地火，韓國瑜愛高雄鄉親，高雄鄉親愛韓國瑜，強烈感受到高雄人民愛戴，不分族群、不分性別、不分黨派，大家就是一家人」！

韓國瑜自信地說，他跟各位鄉親保證，一個市長最重要的工作，保證第一:建構出高雄市的總目標，拋開一切，從又老又窮，變成又年輕又有錢；第二:以身作則，台灣人民已經喘不過氣了，因為手上有權利得不是亂搞就是貪污，如果我當市長，貪汙被抓，我放棄假釋；第三，我會要求我的團隊，每一個政務官，都要關心農漁民、計程車司機、老年人、拾荒者、隔代教養、孤兒等弱勢家庭，每個人都要到他們家住一個晚上，苦民所苦，絕不離開基層。

韓國瑜嘆息，高雄市最好發展的機會，如果沒搭上這班競爭列車，未來是非常黯淡，高雄唯一出路就是國際化，面向海洋，推銷這個城市，要像一個超級推銷員，推銷這個城市的好，推銷這個城市的美。

(中時電子報)