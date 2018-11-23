3願景翻轉高雄 韓國瑜：又年輕又有錢

友善列印
中時電子報

韓國瑜今（23）日晚在選前之夜表示，勇敢熱情快樂偉大的高雄市民再次站出來了！有百分百含金量，百分百高雄市民，因為得民心得天下，所有北漂子弟回高雄，因為高雄鄉親高雄未來一定要改變！我們不用遊覽車，不用從別的縣市一車一車帶過來，今天我們所有從北漂外漂的子弟、在外面經商的商人，都回來高雄了，因為大家都知道要改變高雄！

韓國瑜說，2、30年的意識形態，讓高雄人民呼吸不過來，高雄人民過得太辛苦了，高雄人民煩了，也受不了了。

韓國瑜表示，「兩年前我在賣菜，兩年後的今天我在高雄，明天要投票，我心裡有好多感慨，沒想到來到高雄，結果我個性很阿莎力，和大家相處下去天雷勾動地火，韓國瑜愛高雄鄉親，高雄鄉親愛韓國瑜，強烈感受到高雄人民愛戴，不分族群、不分性別、不分黨派，大家就是一家人」！

韓國瑜自信地說，他跟各位鄉親保證，一個市長最重要的工作，保證第一:建構出高雄市的總目標，拋開一切，從又老又窮，變成又年輕又有錢；第二:以身作則，台灣人民已經喘不過氣了，因為手上有權利得不是亂搞就是貪污，如果我當市長，貪汙被抓，我放棄假釋；第三，我會要求我的團隊，每一個政務官，都要關心農漁民、計程車司機、老年人、拾荒者、隔代教養、孤兒等弱勢家庭，每個人都要到他們家住一個晚上，苦民所苦，絕不離開基層。

韓國瑜嘆息，高雄市最好發展的機會，如果沒搭上這班競爭列車，未來是非常黯淡，高雄唯一出路就是國際化，面向海洋，推銷這個城市，要像一個超級推銷員，推銷這個城市的好，推銷這個城市的美。

(中時電子報)

台中》成功翻轉中區 中區老店第… 台南》林義豐選前之夜再辦電音派…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。