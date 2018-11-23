張棟樑曝女偶像真實面目 「有趣怪女人」

2018年11月23日 21:46 中時 洪秀瑛

兩人一起慶生。（三立提供）

首度合作。（三立提供）

演員群。（三立提供）

張棟樑、連俞涵今在《一千個晚安》劇組提前慶生，射手座的兩人，生日僅差三天，張棟樑對連俞涵笑說:「我們倆的生日都要在拍戲中度過了。」連俞涵表示，其實不大愛過生日，特別是朋友要起鬨唱生日歌的時候會覺得很尷尬，所以一到生日都會做落跑壽星，找朋友躲到山上或海邊「避壽」。

連俞涵表示，這次拍戲和張棟樑相處好像哥兒們，由於兩人都屬於慢熱型，因此兩人都各自找機會替彼此感情加溫。連俞涵表示，之前在火炎山出外景的時候，即使當天沒有戲，還是偷空到現場探班，張棟樑還問連俞涵：「妳不在家好好睡覺，跑來幹什麼？」張棟樑還笑：「火炎山出外景是拍攝最辛苦的一次，因為光爬山上去就要花兩個小時，結果拍攝畫面卻用不到兩分鐘。」

張棟樑這次拍戲最辛苦就是要早起，六個月的拍攝爬山涉水就差沒跳海了。連俞涵覺得最難忘的是在阿里山看日出的回憶，拍戲就像當兵常常要很早起，有次為拍日出的戲，半夜兩點多就起床，雖然辛苦但卻留下看日出的珍貴回憶，連俞涵表示從沒想到日出竟然這麼準時。另外最難忘的就是看到流星，平常住在台北的連俞涵很少看到星星，這次拍完戲演員們在山上躺在地上一起看星星，彈吉他又唱歌，甚至還看到流星，笑說他們的革命情感就這樣培養出來的。

連俞涵說與張棟樑相處近半年，覺得他很像劇中他的爸爸阿西哥，每次拍戲都會在現場準備兩個茶葉蛋給她吃，張棟樑也笑說連俞涵是碰過最瘋癲的女演員，常常會在拍戲現場收集枯枝，最後連漂流木都撿回家，他形容連俞涵是「有趣的怪女人」，因為他花了很多時間去適應，因為她不像張棟樑過去合作過的女演員，張棟樑微笑說：「連俞涵是一下有距離、一下又突然靠近，是非常有趣有層次的一個女人。」

該劇獲文化部旗艦型連續劇製作補助，跳脫一般偶像劇模式，除有淡淡的愛情外，更透過劇中人物視角與體驗，帶領觀眾「深入台灣」，並看得到台灣各角落人文面，女主角藉由走訪父親留下的票根與明信片，來趟火車之旅，部分場景將循著鐵道的軌跡，透過主角與在地人物的「相遇互動」，帶領觀眾從「鐵道文化」體驗台灣人的溫暖！更結合齊柏林導演空拍影像看見台灣之美 ，演員拍攝足跡已走遍苗栗火炎山、雙溪車站、苗栗後龍、新竹清泉、礁溪、羅東運動公園、阿里山等。

(中時 )