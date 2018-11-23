台南》林義豐選前之夜再辦電音派對 平實公園年輕人聚集

無黨籍台南市長候選人林義豐高喊「Crazy Friday」，台下群眾跟著歡呼。（程炳璋攝）

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林義豐選前之夜的電音派對吸引數千名觀眾參與。（程炳璋攝）
林義豐的電音趴邀請國際級DJ放送電音，讓年輕人覺得很酷。（程炳璋攝）
林義豐的音樂趴吸引數千位年輕人到場參與。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長候選人林義豐在選前之夜分別在東區與新營區3度舉辦電音派對，吸引北漂游子返鄉投票，23日傍晚東區平實公園舞台前已聚集上千民眾，跟著電音舞動，林義豐晚間8時30分登台，對當選信心滿滿，現場民眾高喊凍蒜。

台灣9合1選舉24日決戰，全台各候選人23日傍晚忙著舉辦選前之夜最後一搏，台南卻有兩場不一樣的選舉造勢活動，林義豐決定在新營區、東區兩地同時各辦1場電音派對，同時在兩地炒熱選情。

舉辦國際電音派對活動是林義豐當初一舉成名的創舉，他23日再用電音趴取代選前造勢晚會，多位國際級電音DJ輪番上陣，平實公園果然吸引不少年輕人到場，傍晚就超過上千人，入夜燈光音效吸引數千民眾陸續湧入。

林義豐與幕僚團隊晚間8時30分登場，他以獨特風格的發言，邊喊「Crazy Friday」邊比出一貫的「7」手勢，強調自己說到作到，向舞台底下觀眾催票。不少年輕人情緒高亢高呼「凍蒜」，主持人要群眾24日投給「3號」，擺脫藍綠長年惡鬥的束縛。

林義豐要求大家1人幫忙拉10票，當選台南市長，他一年會辦4場電音趴，讓台南變成國際音樂城，請大家相信他敢講敢作，一定會實踐諾言。

(中時 )

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