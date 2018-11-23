高雄》選前一天 民進黨大老卯足全力南下高雄為陳其邁助選

行政院長賴清德陪陳其邁到路竹岡山掃街拜票，請鄉親要支持陳其邁。（林雅惠攝）

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總統府祕書長陳菊陪同陳其邁到三民區掃街拜票，受到熱情鄉親支持。（林雅惠攝）
蔡英文總統強調高雄在台灣民主發展佔重要地位，呼籲選民守住台灣民主。（林雅惠攝）

選前一天，民進黨大老卯足全力為陳其邁助選，包括總統蔡英文、副總總陳建仁、行政院長賴清德、2位前高雄市長陳菊、謝長廷都南下高雄為陳其邁進行掃街拜票，盼在最後時刻催票，讓陳其邁順利當選市長。

行政院長賴清德23日一早到高雄路竹、岡山地區替陳其邁輔選，賴清德懇請鄉親一定要支持陳其邁，他表示，其邁申請橋頭科學園區行政院已核准開發，高雄捷運紅線由岡山到路竹行政院也已核定，請大家讓陳其邁未來和他有機會一起拚高雄經濟。

副總統陳建仁與陳其邁夫人吳虹則「回防旗山」票倉，到旗山老街徒步掃街，同一時刻，總統府祕書長陳菊陪同陳其邁到三民區掃街拜票，陳菊打出悲情牌，強調過去中央產業布局，所有台灣經濟發展負擔都是高雄承受，高雄轉變比起其他城市更困難，她相信陳其邁未來市政會超越她。

謝長廷到三鳳中街拜票時，強調這裡遮雨棚是陳其邁當代理高雄市長時申請，讓大家下雨時不必都躲在店家，他並舉高雄鐵路地下化開啟也是陳其邁政績，呼籲大家支持陳其邁繼續推動高雄建設。

總統蔡英文則在三民區義民廟與陳菊、陳其邁合體，蔡英文以台灣民主得來不易，強調高雄在台灣民主發展佔最重要地位，呼籲選民守住台灣民主，不能被惡質選風打倒，過去陳菊在高雄打下的基礎要交由陳其邁接棒，一定要讓準備好的陳其邁當選市長。

(中時 )

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