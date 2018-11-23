新竹縣》楊文科的選前之夜 國民黨3黨主席接力站台

2018年11月23日 21:51 中時 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

前總統馬英九（左六）6度為國民黨新竹縣長候選人楊文科（左五）站台，前往東湖口選前之夜，呼籲集中選票。（莊旻靜攝）

國民黨新竹縣長候選人楊文科（左）選前最後一天，由立委林為洲（右）一起冒著細雨，在竹東掃街拜票。（莊旻靜攝）

前總統馬英九、國民黨新竹縣長候選人楊文科等人前往東湖口選前之夜，呼籲集中選票。（莊旻靜攝）

國民黨新竹縣長候選人楊文科23日一早，由同黨立委林為洲在竹東鎮以車隊掃街，下午至晚間則有前總統馬英九6度站台，呼籲國民黨大團結，集中選票支持楊文科，黨主席吳敦義、榮譽黨主席吳伯雄也到選前之夜站台，傾黨之力助楊文科。

馬英九致詞時指出，民進黨執政2年，使人民討厭到「覺得應該讓他們下來」，觀光客少了兩百萬，損失外匯到1千億以上，而蔡英文總統曾說「謙卑謙卑再謙卑」，卻沒有一件事是謙卑的。馬英九也說，楊文科從事公務員多年，卻首次參選，他也懂得新竹縣的科技產業，呼籲大家「少一票就落選，得一票就當選」互相幫忙拉票。

楊文科表示，他對選戰有信心，希望國民黨在地方選舉全勝，2020年中央重返執政。選前倒數時刻，為了避免對手使出奧步，楊文科競選團隊也喊出抓鬼大隊，以免有人冒用楊文科名義賄選，影響整體選情。

馬英九表示，這次選舉不但是國民黨重要的一役，更是台灣前途最重要的一仗， 2020年國民黨要重返執政，新竹縣鄉親一定要團結，讓讓新竹縣繼續扮演火車頭的角色。吳敦義則指出，新竹縣選情緊繃，楊文科憑己之力努力奮鬥，從農村小孩走出，了解人民甘苦，未來一定親民愛民。

馬英九、吳敦義、吳伯雄等前往選前之夜，為楊文科懇託催票，他們呼籲全家票投楊文科，鞏固新竹縣的產業聚落，接軌國際情勢。選前倒數計時，楊文科依舊行程滿檔，卯足勁頭掃街，上午先由林為洲陪同在竹東鎮，冒著細雨車隊掃街，林為洲說，此次選情五五波，不敢太樂觀的說會大贏，所以支持者一定要繃緊神經，全員動員投票。

(中時 )