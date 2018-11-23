台北》選前之夜 張善政喊：投給丁守中、教訓蔡英文

2018年11月23日 21:52 中時 楊佳穎 、 劉宗龍

九合一選舉進入最後一夜的衝刺，國民黨台北市長候選人丁守中23日在凱道舉行「『投票救台灣』丁守中凱道勝選之夜」，熱情的支持者揮著小國旗，高喊「丁守中當選」，場面十分熱烈。（劉宗龍攝）

國民黨台北市長候選人丁守中今晚在凱道辦選前之夜，前行政院長張善政致詞直言，4年前大家選了一位在網路上很紅的市長，而這4年看到他繼續在網路上很紅，卻突然發現選得好像不是一位市長而是網紅；市民就像睡了一覺醒過來，發現台北怎麼都沒變，這4年台北在時光隧道中被凍結住，放眼大陸、海外、東南亞的城市，每個國家都沒睡覺，好像只有台北在睡覺。

張善政又說，大家手上的票，要決定台北未來4年、8年的市長，不能隨便亂投，一定要投對人；翻轉台灣的經濟要從高雄開始，而要拯救國家形象、破爛的國門，就要從台北開始，因為國際客人從桃園下飛機進台北，台北卻看起來好像跟10年一樣沒差，不是沒面子嗎？

張善政又指出，前市長馬英九、郝龍斌都有得過智慧城市首獎，但過去4年都沒有，「我們可以拿睡覺獎了」，因此自己也跟丁守中要求，將來建設不只蓋捷運、公園，還要利用最新科技，把台北打造成數一數二的智慧城市。

張善政最後提到，最近有政治評論家說，若台北市被丁守中選上了，2020年蔡英文可能就選不上總統，「這位名嘴不知道他不小心講出我們的心底話，就是要讓蔡英文及民進黨2020年不要再連任」，衝著2020年讓民進黨下台、讓蔡英文得到教訓，大家就要投給丁守中。

(中時 )