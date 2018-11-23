台北》未提做好做滿 柯P選前之夜高喊用人民自覺取代藍綠對決

2018年11月23日 21:50 中時 張潼 、 方濬哲

台北市長柯文哲今晚在四四南村舉辦選前之夜，局處首長、市府顧問、妻子陳佩琪、柯爸柯媽、柯弟弟全員出動上台挺柯，競辦號稱湧入5萬支持者。晚間9點柯文哲大進場，慷慨激昂發表半小時演說，五度呼籲「出來投票」，並主打自己白色力量、無黨無派形象，「明天就是投票日，台北市是六都唯一由白色力量執政的城市，也是超越藍綠的重大實驗場，如果失敗了，藍綠對抗幽靈將繼續主宰台灣政治，柯文哲沒有朋友，但是有你們」、「給台北一個機會，台灣才有機會」！

經過一晚上歌手、樂團表演，主持人晚間9點邀請局處首長、友柯議員上台，等待柯文哲進場。柯進場時，有支持者舉著「自己的阿北自己救」布條聲援，號稱5萬支持者也立刻「暴動」，尖叫聲不絕於耳，大喊「台北的選擇柯文哲」、「1124投給4」，柯也一邊和群眾擊掌或揮手，10多分鐘才走上台。原本民進黨候選人姚文智「預測」柯會在演講時宣布若連任，要做好做滿4年以爭取選票，但柯並未做相關發言。

相反的，柯文哲今天演說細數自己的施政理念、4年政績，最重要的是無黨無派、沒有包袱的形象，並不忘呼籲支持者要踴躍投票。陳佩琪則在台下支持者高呼凍蒜時，忍不住激動落淚，柯則一直高舉雙手，表情也顯得相當感動。

以下為柯文哲演說大意：

選舉是改變政治文化的社會運動，今晚是這場社會運動的決戰點！

首先要感謝大家來到這裡，與我一起宣誓，我們一定會贏的決心！

我們的選前之夜選在四四南村，幕僚說是因為柯文哲做4年，再給他4年；而且，我們明天去投票時，市長一定要選4號柯文哲！

四四南村是台北市眷村，20年前在大家努力下免於被拆除的命運被保留，今天成為市民生活一部份，選在這裡舉辦晚會就是要證明，我們有不同的過去，但有共同的現在，如果願意，也可以走向共同的未來。

眼前可以看到101，這是台灣向世界開放、世界走進來、世界看到台灣的光榮地標；101與四四南村新舊並存，人與人間也是這樣，只要可以做到互相認識、互相了解、互相合作、互相諒解，就可以共存共榮。台灣的進步價值，目標是要建立和諧共存的社會。

柯文哲沒忘記4年前選舉有超過7成以上年輕人支持我，2014年選舉是一場改變台灣政治文化的社會運動，也是跨時代通力合作的開始。秉持開放政府、透明參與的理念，建立跨世代團隊，讓軸線翻轉、舊城復興不再是口號，政治真正落實在生活每一天，真正做到改變成真，世大運成為台灣人驕傲，讓公宅不再是鄰避設施，給年輕人勇於做夢的空間，是給城市一個機會，及早建立了銀髮照顧系統，one city one family，城市都是長者和家人的後盾，台北市經得起考驗的城市，一起成功讓市民可以安身立命。

過去4年，柯文哲信守承諾、努力工作，能走到這裡，是因為有不分族群、世代的和我一起奮鬥。我們一起用4年時間讓台北政治文化成為全台灣嚮往的，這4年改變成真不是我一人所成就，是公務員豐富經驗、年輕世代創意的通力合作，2014選擇柯文哲，因為你相信台北必須改變，相信選票可以改變命運，柯文哲只是公僕，你們才是進步的主人！

柯文哲沒有意識形態、沒有政黨包袱，這4年穩定前進，不再像過去陷入政黨對立的內耗，也不再有複雜政商關係的重重疑雲，市民要的只是務實勤勞的公僕。台北的改變正在發生，我們不債流子孫，還債530億，尊重專業不讓政治凌駕專業，所以沒有亂放颱風假，我們鼓勵公務員創新，所以有西門的燈節和世大運，我們堅持全民參與公開透明，沒有重大工程上晚上call in或首長因為弊案下台。政治很簡單，對的事情做，不對的不要做，認真做，所以我當市長可以改變。

隨著投票日逼近，假新聞、負面攻擊惡化，藍綠衝突加劇，現在藍綠夾擊，我的選情真的告急，藍綠各拉一點，柯文哲是真的可能會落選。如果，不希望柯文哲落選，讓這4年建立的政治文化從此雲消霧散，要鞏固中道力量，避免台灣重回過去烏烟瘴氣的時代。

台灣歷經3次政黨輪替，除了統獨意識形態，其實兩黨差不多。為了選舉該做的不做，不該做的拚命在做，令人感嘅的是，抹黑、抹黃、抹紅、人身攻擊等舊政治惡習天天上演，4年前國民黨用葛特曼打擊我，4年後換民進黨，讓我非常驚訝。

但是，我還是一樣，在過去1年中面對各種攻擊，每天準時上班、工作到10點後，週末沒放假還是到個地方走讀、傾聽聲音，我還是一樣堅持政治要落實在生活每一天。

台北市政府是一個服務人民的團隊，不是管理的團隊，我堅持市政不應該分政黨、派系、顏色，藍綠議員有好建議都採納、有錯就改，務實解決問題，該堅持的也沒妥協。比藍綠更重要的是黑白，比統獨更庚重要的是是非，我希望超越藍綠對立，為台灣創造新的機會！

再次感謝今晚你們和我守護臺北，過去4年改變是大家一起才能做到，現在要用市民自覺，取代藍綠對決，讓沒有政黨支援、財團支持的柯文哲，有勇氣跟決心繼續推動台北向前走。親愛的市民朋友，讓我和我的團隊，有決心和勇氣，用實際市政成績、嶄新市政文化，進行一場全然不同選舉，不是砸錢來選舉，也不是亂開支票。明天就是投票日，是歷史時刻，台北市是六都唯一由白色力量執政的城市，也是超越藍綠重大實驗場，如果失敗了，藍綠對抗幽靈將繼續主宰台灣政治，柯文哲沒有朋友，但是有你們！

再過幾個小時就要投票了，我要呼籲支持我的朋友一定要出來投票，出來投票！出來堅持改革的政治信念；出來投票，投給公開透明的政治文化；出來投票，投給可長可久的銀髮照顧計畫；出來投票，投票給公共住宅：出來投票，讓軸線翻轉計畫實現；出來投票，投給不債留子孫的理念。

不但要自己投票，還要幫忙催票，把白色力量努力成果說給爸媽、阿公阿嬤、親朋好友聽，然後把手中那張選票，投給4號柯文哲，給下一代一個乾淨進步的未來，給台北一個機會，台灣才有機會！

台北能脫離藍綠惡鬥，台灣才有機會向前走！

這是一個歷史的時刻，每一票都很重要，請用你選票證明人民自覺可以取代藍綠對決，為台北市留下彩色未來，留下改革希望。台北向前走，我們一定要贏、我們一定會贏！一起守護台北，為台北打拚下一個10年，謝謝大家！

(中時 )