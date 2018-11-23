台南》36小時超級直播最後一站 黃偉哲感性訴求市民支持

選前之夜，民進黨台南市長候選人黃偉哲率眾徒步走回城市願景館。（洪榮志攝）

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洪榮志

民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營舉行的選前36小時超級直播，在23日晚間10點最後一刻，由黃偉哲率眾徒步走回城市願景館，並向市民進行感性演說後結束。黃偉哲表示，希望明天市民能夠站出來，挺台南，用選票支持公平與正義。

回顧這36小時的直播，黃偉哲競選團隊走遍台南37區，並與在地的候選人合作，第一線向市民轉播最新的選情實況。走出傳統的選舉模式，透過市長候選人的粉專直播議員候選人的活動，形成另類的「母雞帶小雞」。

此外，透過直播，選民也可了解候選人一整天的行程，彷彿置身其境。例如賴清德與黃偉哲的造勢活動，從記者會擁抱，到站上吉普車掃街，一路上直播不中斷，市民即使不出門，也可以感受候選人滿滿的誠意。

中午吃飯時，民眾更可看到黃偉哲與幕僚閒聊互虧的畫面，讓人在選戰的嚴肅氣氛中，感受到一絲的輕鬆。

直播過程中，陳亭妃、葉宜津等立委也跨刀支援，介紹在地的風景及美食，導覽當地特色景點。同時，團隊還訪問在地業者，了解當地特色產業，介紹最新的綠能、農業或特產，讓市民也能在關心選戰的過程中，了解到台南的美好，對台南更有自信。

法定競選活動時間到晚上10點結束，中選會雖表示線上直播可延長到23點59分，但黃偉哲競選總部依然決定在晚上10點結束直播，也呼籲市民隔日一定要準時投票，為台南的未來做出最好的選擇。

(中時 )

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