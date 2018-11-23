美B-2轟炸機測試新型核彈 多種模式精確攻擊

2018年11月23日 21:55 中時電子報 盧伯華

美國空軍最近以正在進行升級的B-2隱形轟炸機測試新型B61-12核彈，以實驗這種新型核彈的鑽地攻擊、地表與空中攻擊、不同當量攻擊等多種功能選項。此後，美軍還將讓B61-12核彈在最新式F-35隱形戰機及其他作戰平台上測試，包括新一代B-21隱形戰略轟炸機。

據《國家利益》報導，美國空軍B-2轟炸機最近在內華達州北部的內利斯（Nellis ）空軍基地進行多功能核彈B61-12測試。美軍指出，改進後的B61-12準確度更高，能實施不同類型攻擊，包括：鑽地攻擊、地表上空攻擊、高當量攻擊和低當量攻擊，還可用於摧毀地下掩體。核彈同時加裝了新的尾翼，提高了打擊的準確性。

B61熱核重力炸彈是上世紀60年代產品，為冷戰時期研發的空基戰術核武，具有0.3至340千噸可變當量設計。B61-12是B-61的最新版本，除具備可調整當量設計，可做為戰術或戰略核武使用，該核彈還有「兩階段輻射內爆設計」。在不同的攻擊模式設定下，例如用鑽地模式對地下目標攻擊，除了能對地下高價值目標實現更有針對性或精確定位攻擊，還能減少地面上的核爆幅射落塵。

以B-2轟炸機做為測試平台，也是這款上世紀80年代問世轟炸機升級工作的重要部份，B-2的升級還包括安裝能對抗當代防空系統的雷達裝置、武器的數位化控制系統、更快速的電腦與新式傳感器。這一連串升級作業，都是為了能在新一代B-21轟炸機服役前繼續維持其戰略優勢。

報導表示，B61-12也正在為F-35隱形戰機和其他一些平台做準備，包括替代B-2轟炸機的下一代隱形轟炸機B-21。空軍研發部門指出，B-21預計在20年代中期服役，它包括了新一代隱形技術，並大幅擴展現役隱形轟炸機的作戰範圍和能力。空軍領導人指出，B-21將能夠在全世界任何地方、任何時候瞄準任何目標。

空軍目前擁有20架B-2轟炸機，其中大部分位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。B-2可以達到50,000英尺的高度並攜帶40,000磅的有效載荷，包括常規武器和核武器。

(中時電子報)