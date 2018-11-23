冬盟》首戰對決日職西軍 富邦兩左投待命先發

中華職棒富邦悍將隊投手陳仕朋。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導
富邦悍將林政賢。（中央社資料照）

亞洲冬季棒球聯盟將於明天（24日）開打，開幕戰將由中職聯隊對壘日職西軍，中職聯隊將由兩位年輕的富邦悍將左投林政賢、陳仕朋擇一先發，搶下首勝好彩頭。

今年中職聯隊繼續由林振賢執掌兵符，開賽首戰就要挑戰日職西軍，有可能掛帥先發的林政賢本季一軍僅5場出賽均為先發登板，繳出0勝3敗、自責分率6.61的成績。另一可能先發的人選陳仕朋今年一軍7場出賽6戰先發，投出0勝2敗、自責分率7.24的數據。

中職聯隊與日職西軍的武場開幕戰結束後，中職聯隊將進行簽名會，緊接著晚場將由韓職聯隊與日職東軍上演日韓大戰。週日午場比賽則有精彩的日本內戰，由日職西軍對決日本社會人，晚場有高張力的台韓大戰，中職聯隊在第2天就將正面對決韓職聯隊。

冬季聯盟已6個球季提供亞洲棒球年輕好手磨練身手的舞台，今年冬盟以以Dream Big為主題，打造4大主題日。24至25日由「夢想起點主題日」打頭陣，邀請全國球迷朋友進場為年輕潛力好手加油。

Dream Big訴說著無論身在哪個人生階段，都應該大膽作夢，勇敢追尋自己想要的目標，而亞洲冬季棒球聯盟就是年輕新秀選手圓夢的舞台，站上這個舞台，展現無所畏懼的追夢精神，勇敢築夢。

(中時電子報)

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