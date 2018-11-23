屏東》枋寮鄉長候選人徐正男「臨危受命」 不懼抹黑謠言拚政見選舉

枋寮鄉長候選人徐正男（中）不懼抹黑謠言，力拚政見選舉。（謝佳潾攝）

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枋寮鄉長寶座之爭，自登記日起就上演撲朔迷離的劇情，因現任鄉長盧文信不再競選連任反推總幹事徐正男出征，演變成「3新秀」角逐鄉長的戲碼，且因事出突然，徐被解讀成臨危受命且傳言是盧的魁儡，對此，徐淡定回應，「有實力不怕人家說話」。

現年45歲的徐正男，是在登記日最後一天下午3點才現身宣布參選，這一舉動不僅在地方投下震撼彈「，更是令人「匪夷所思」，因大家都不禁猜想，盧文信以身體欠佳為由不再連任、徐是否會有「魁儡之疑」，而這個風聲，不免也成了打擊、抹黑徐的要點。

「從登記日至今，黑點如影隨形。」徐正男很淡定地說，從他答應出征時，就有想到這個後果，而投票日將至，依舊有「小蜜蜂」四處放風聲，但他不擔心，因了解他的人會知道他的實力，且他早與盧鄉長約法三章，公所之事盧絕不能插手，而這也是他允諾參選的首要條件。

徐正男說，他前後擔任立委助理8年多，不僅有處事能力、更有實力，他還沒當上鄉長，已憑助理身分為僑德國小爭取PU跑道及排水系統經費500萬、水底寮聯合辦公大樓800萬，他雖然沒天天待在枋寮與鄉民搏感情，但他並未與地方脫節，且他的付出大家都看得見。

「用中央角度看地方！」他強調，枋寮有很好的資源基礎，但因視野不夠大、難成大器，如枋寮漁港有多美在地人都知道，可惜其他人不知道，那何不以水舞秀來拉人氣。

(中時 )

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