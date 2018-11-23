桃園》選前之夜 鄭文燦：桃園正轉大人 要讓選票有價值

2018年11月23日 22:01 中時 甘嘉雯

支持者湧入鄭文燦北區競選總部，鄭文燦與他們熱情握手。（甘嘉雯攝）

支持者參加鄭文燦北區競選總部的選前之夜活動。（甘嘉雯攝）

鄭文燦與夫人林俞汝選前之夜呼籲大家支持。（甘嘉雯攝）

爭取連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦晚間21點30分左右結束南區選前之夜後，趕到北區親子館做選前最後的演說，他表示，選舉是喜事，應該要用歡樂的心情迎接，他會讓選民這張選票投得有價值，因為桃園正在轉大人。

鄭文燦表示，桃園經過10年時間等待捷運，像是汙水下水道原本接通率很低，這些在地下建設都是良心的工程，若沒有他的堅持，一定不能往前。

2個月來，鄭文燦說，他選擇不參加抹黑口水比賽，桃園要建設不要吵架，「要翻轉桃園，不要對立」，桃園沒有分南北，沒有農工商、軍警，把桃園打造成好生活好工作，宜居的城市。

鄭文燦說，桃園有些居民從雙北下來，有些人從中南部北漂，大家都來到桃園，4年已經增加16萬人，桃園已經成長，桃園需要建設，更需要好好建設，桃園正在關鍵時期，要往前衝，「桃園在進步，不走回頭路」。

「這張選票不只給是給桃園人1票，也是投給自己1票」，鄭文燦說，這張選票一定會讓大家覺得物超所值，讓福利有感，是幸福的桃園，未來，桃園有許多國家級建設都在桃園，國際航空城計畫帶動產業投資，帶動產業發展，前瞻發展計畫桃園是發展的重點，桃園挹注許多經費，他要讓多條捷運一條一條的開工。

鄭文燦表示，鐵路地下化轉型，讓桃園都市發展不再有阻隔，多了一條林蔭大道，而亞洲矽谷也會讓桃園產業升級再升級，讓專業團隊爭取專業的空間，也會爭取更多研發中心選擇在桃園；另外，有許多台商回台找土地，10個有4個選擇在桃園，選後會建構一個平台，讓台商有更多的就業機會。

「現在的桃園是太陽剛升起的時候」，鄭文燦說，他從小在桃園長大，可以幫故鄉做事情是一件讓人感動的事情，有些人把桃園當做一站，不過，他說桃園是我們感情的所在，一定要把他建設好、做好。

(中時 )