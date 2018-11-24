國台辦港澳辦合併之路的政治算計

大陸國台辦發言人安峰山。（陳柏廷攝）

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中時電子報
編輯/ 、財訊雙週刊文/羅名欽

自10月起，流傳已久的台辦與港澳辦合併方案，正式從各省開始落槌。站在對台第一線的國台辦，自去年起縮減人事，同時不再設置主任助理，似為明年與港澳辦整合做準備。這一方面是簡政有利決策一條鞭，更體現北京加速把台灣問題完全操之在己，跳脫等待藍綠輪替的被動格局。

中共19屆第3次中央委員全體會議作出《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》後，全國人大會議在今年3月，審議通過國務院機構改革方案。緊接著，省市按照中央的改革方案進行因地制宜的調整。截止10月底，已有26個省級政府機構改革方案獲中央審查通過。

統一省級台港澳事權 福建、寧夏、福建具樣板

從已公布的省級政府機構方案中能發現，雖然中央層級國台辦與港澳辦仍各自單獨存在，但地方層級，首次出現港澳台工作合併(以下簡稱兩辦合併)。山東將省台辦與原屬於外辦的港澳事務合併，組建省委台港澳工作辦公室，這是全中國首個在省級設立的統管台港澳事務的機構；其後，寧夏組建自治區黨委港澳台工作辦公室。

最引發關注的，是福建省政府官網11月5日公告，正式組建「福建省人民政府台港澳事務辦公室」。根據該公告，「經研究決定：王玲兼任福建省人民政府台港澳事務辦公室主任；劉良輝、鄭一賢、宋志強、吳一明、鍾志剛兼任福建省人民政府台港澳事務辦公室副主任。原福建省人民政府台灣事務辦公室主任、副主任職務自然免除，不再辦理免職手續。」該公告顯示，原福建台辦主任王玲，直接轉任福建省台港澳辦首任主任，劉良輝為原省僑辦副主任，鄭、宋、吳、鍾4人，皆為原省台辦副主任。

這3個省在名稱上的不同，凸顯出工作重心不同。山東是北方省市中在台人脈資源較多的一省，故而將「台」置於「港澳」之前，福建把台列在前不用贅言；寧夏使用「港澳台」表述，當地台辦官員說，寧夏的港澳人比台胞多。海南省的方案則是另一種方式，將台辦併入統戰部，在統戰部同時加掛僑辦、台辦牌子。至於直轄市，北京市11月8日發布的方案，台辦與歸於外事辦公室的港澳事務未合併，上海也先不動，代表直轄市暫時維持現狀。

在地方展開兩辦合併後，為統一指揮事權，國台辦與港澳辦合併已難以避免。知情人士指出，這是既定的大方向。從國台辦的人事分析，研究局長周寧不再擔任主任助理後，國台辦未遞補人選，可以有4名配制的副主任，2名空缺懸缺至今，就是替整合做準備。中國涉台官員說，機構改革首要原則是強化一條鞭管理及簡政放權，年初至今，除國務院的一級組成部門，如公安、外交、商務這類大部委，其他直屬機構與辦事機構，已不設部長助理或主任助理，國台辦之後也不會再設主任助理。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

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