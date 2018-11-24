男子網上初戀閃婚「嫩妻」竟因此錢被花光舉債度日

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

新北一名男子在網路認識一名女子，彼此很快墜入愛河，且女子是男子的初戀，交往短短2個月，兩人就跑到戶政事務所登記結婚。但不到一年男子就指控對方謊報年齡，稱自己只有23歲，隱瞞比他大17歲且曾經離婚育有一女等事實，向法院訴請離婚。新北地院審理後，雖未採信其指控內容，但認為夫妻已經吵到感情出現重大差異，無法修復，最後仍判2人離婚。

判決指，2人在今年的白色情人節（3月14日）結婚，但婚後經常因經濟問題爭吵不休，感情大不如前，男子表示，妻子雖稱自己是23、24歲，但她的實際年齡卻比他大17歲，而且婚後一下子就把他3~4個月的薪水都花光，還帶他到地下錢莊借了38萬5000元，最後還是父母出面幫忙償還。

指控妻子打從一開始交往就把他的臉書帳號封鎖，還限制手機只能工作時使用，連家人都不能看，更說自己結婚目的只是為了方便有人可以借錢給她花而已，不過妻都否認，她稱男子一開始就知道她的年紀，也有跟她女兒一起吃過飯。

聯合報報導，男子雖曾在LINE對話中質問妻子為何隱瞞真實年齡，但這時間點是提了離婚訴訟之後，因此法官認為男子指控的真實性。此外，男子雖然被妻子帶去地下錢莊借錢，但中看不出妻子有任何詐欺他的行為，也未採信這個說法。

但法院雖駁回男子興訟主張內容，但認為妻子封鎖臉書帳號行為代表她打從一開始就對男子不信任，兩人也經常為了錢吵架，因此認定2人感情已出現重大差異且無法修復，判決2人離婚。

(中時電子報)

新竹縣北埔鄉長選戰 再爆賄選醜… 檢察官說法》豬瘟流行 網購大陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。