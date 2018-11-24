俄選出最美大學生 韻律體操健將就讀醫學院

在俄羅斯聯邦的韃靼鞧和國喀山市舉辦的「最美大學生」決賽。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
Alina Zareinik 2012年韻律體操環比賽

《韃靼斯坦共和國報》報導，「俄羅斯大學生選美」大賽主辦單位在喀山(Kazan)宣佈了這項比賽的獲勝者，她是奔薩州(Penza)的阿麗娜．扎列伊妮可(Alina Zareinik)。

俄羅斯衛星通訊社報導，主辦這項比賽的韃靼斯坦共和國青年事務部透過新聞處表示，這位俄羅斯美女將獲得10萬盧布（合台幣46600元）的獎金、裝飾有珠寶的皇冠、以及參加全俄《大學生之春》的比賽的權利。

俄羅斯選出的最美大學生冠軍Alina Zareinik(左)。（圖／塔斯社）
Alina Zareinik於2012年參加韻律體操球比賽

報導說，在當地社交網絡VKontakte上對扎列伊妮可的簡介中，稱其為俄羅斯韻律體操運動健將，是數個選美比賽的獲勝者，她目前是烏里揚諾夫斯克教育大學（Ulyanovsk Pedagogical University）的醫學院學生。

俄羅斯最美大學生獲者Alina Zareinik是韻律體操健將，也是醫學院學生。（圖／衛星通訊社）

俄羅斯塔斯社報導，這項比賽從今年8月開始徵選，首階段有來自全國46個地區的140學生獲選參加，其中70人晉級複選，最後有12人進入決賽。在決賽的晚會上，他們在評審團面前進行知識競賽與即席問答後，由評審選出優勝者。

(中時電子報)

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文章來源：A Penza student won the title "The Beauty of Russian Students"

文章來源：俄最美大學生選出

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