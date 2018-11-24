網傳東港警幫議員買票？ 屏縣議員候選人郭再添提告

遭網友點名買票的第四選區議員候選人郭再添正式向警方提告。（謝佳潾翻攝）

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近日網傳屏東東港分局警員幫議員買票。（謝佳潾翻攝）
近日網傳屏東東港分局警員幫議員買票。（謝佳潾翻攝）
近日網傳屏東東港分局警員幫議員買票。（謝佳潾翻攝）

選舉期間「賄聲賄影」，檢警大動作查賄，基層官警更是為此忙得不可開交，不料近日臉書上一直傳有屏東東港分局警員幫議員買票的訊息，此不僅令警方傻眼，更讓被直接點名的第四選區議員候選人郭再添困擾不已；郭表示，已採法律途徑，一定還給選民乾淨的選舉。

近日東港地區的臉書社團上，出現數個不同的帳號一直PO出相同或類似的貼文， 如「屏東地檢署之郭警員一案，幫烏龍郭議員買票，一案五百，檢回有自由心證，調查中」、「東港分局郭警員，當初我媽拿五百買票錢投姓郭的，是您給的，我有錄音就認了，坐完牢在回來了」、「郭在添當初被通緝逃亡大陸賣茶葉，跑回來選中議員，以為大家就不知道你的底了嗎」等。

每一個貼文不是影射警察幫議員買票，就是明指議員郭再添賄選，此讓警方與郭再添困擾不已。

遭點名的郭再添指出，有關近日在東港地區臉書社團散佈不實謠言、惡意重傷，他已正式向東港分局提出公職人員選舉罷免法及妨害名譽告訴。他強調，買票賄選是嚴重違法，而違反選舉罷免法使人不當選為5年有期徒刑，請大家不要以身試法。

警方則表示，經調查IP位置後，確定為同一人所為，也已找到該名網友，初步調查該網友因與該名警員私下有誤會，才會引發這一網路謠言，該網友訊後將依法函送。

(中時 )

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