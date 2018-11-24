台南》山區議員候選人 選前拜票衝刺

2018.11.23 台南市 ▲周奕齊按戶拜票，操了數月已經瘦了10公斤。（周奕齊提供）

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陳福慶一早就到玉井市場拜票。（劉秀芬攝）
蔡祐昌23日晚在競選總部前舉辦感恩音樂會。（蔡祐昌提供）
2018.11.23 台南市 ▲王開玹近日以陸戰為主，強力拜票。（王開玹提供）

選舉造勢活動23日結束，台南市第4選區議員候選人統統把握最後機會全力拉票，蔡祐昌、王開玹、陳福慶、周奕齊一早就分別到玉井市場拜票，下午也都排了密集的拜會、拜票行程，蔡祐昌則選在競選總部前舉辦感恩音樂會，他說，已盡心盡力參選，會用平常心看待結果。

第4選區玉井、楠西、南化、左鎮4人搶1席，競爭非常激烈，且賄選、抹黑謠言滿天飛，行政院長賴清德還特別南下為王開玹闢謠固樁；周奕齊陣營則說，傳有人打算假扮周奕齊工作人員發錢買票賄選陷害他，要鄉親一起反貪汙抓賄選。

選前一周，候選人紛紛展開盛大戰車掃街活動，王開玹、陳福慶17日先行展開大型掃街活動，19日周奕齊率100輛的車隊浩浩蕩蕩繞行玉井區拜票，所到之處引人注目，蔡祐昌22日也號召120輛宣傳車掃街拜票。

23日各候選紛紛再到街上拜票，一家一戶、每個店面攤位都上前握手一個都不放過，王開玹說，掃街車隊效果有限，他堅持一步一腳印親自拜票。陳福慶競選總幹事前楠西區長江欣穎說，23日還是密集拜會地方人士尋求協助為主。24日王開玹將前往玉井國小投票，陳福慶到南化投票，蔡祐昌、周奕齊則回到楠西投票，再回競選總部看開票。

(中時 )

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