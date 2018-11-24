「南航假期」全新行程ITF首賣，兩人同行享第二位減4000元優惠

南方航空ITF推出全新南航假期第二位直減4000元優惠。圖：南航提供

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台年度最大旅展－2018台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF）於11月23至26日首度移師南港展覽館，南方航空此次首賣18/19冬春季南航假期展品，更推出兩人同行第二位直減4000元的超殺優惠，讓旅客能享受一趟精緻又划算的旅程。

南方航空於ITF期間首賣全新包裝的「南航假期」冬春季產品。南方航空銷售經理蘭虹表示：「南航假期為南方航空獨家設計的團體行程。透過南航在台十年的深耕經營，南航假期正是專為台灣旅客量身打造的旅遊產品。

如此次ITF旅展，南航假期利用廣西雙點直飛的優勢，推出”南寧x桂林8日豪華之旅”，不僅利用雙點進出免去舟車勞頓之苦，一覽德天瀑布、陽朔灕江等廣西美景，並保證入住國際五星品牌酒店，且全程無購物無自費，這些都是台灣旅客挑選行程的考量重點。」此外，南航假期還有貴州、南疆等多樣行程，旅展期間更有兩人同行第二位直減4000元的超殺優惠，想用划算價格享受一趟豪華旅程的旅客可千萬不要錯過！

針對自由行旅客，南方航空線上旅展持續開跑中，即日起至11月26日於南航台灣官網及各大旅行社同步販售，精選上海、廣州、長沙、哈爾濱等12航點，往返未稅僅新台幣4,500起，旅行日可至明年2月28日。

同時，整個11月只要購買南方航空台灣始發的機票，都可以參與購票登入抽獎活動，不但有機會贏得台北往返上海的免費機票，南航還要送出A380飛機模型、護照包等多樣好禮，旅客現可向各大旅行社或南航官網預訂：https://global.csair.com/TW/TW/Home

(工商 )

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