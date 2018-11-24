11月24日三大報頭條

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

走向歡樂VS.回到過去！今天全球華人看高雄

●昨晚台灣的夜空一半星空萬里，一半烏雲籠罩，禿子、燕子、漢子的選前之夜是與庶民同歡樂，串起六都藍營候選人一起打造邁向美好未來的美夢；小英、花媽、謝長廷則試圖把選民拉回國民黨威權時代的悲情裡。今天，選民將決定回到過去，還是走向歡樂富有的未來。

公投小抄 投入票匭罰5000！六都市長選舉 最快今晚7點揭曉

●九合一大選與公投今登場，中選會主委陳英鈐昨提醒，進入投票所，不能攜入手機。由於本次公投案多達10案，民眾若帶小抄投票，必須注意「三不」，包含不可出示小抄、不可將小抄留置在遮屏內，也不可將小抄投入票匭，小抄若投入票匭中，可處5000元罰鍰。至於六都市長開票結果，估計最快今晚7點就會知道。

決戰中台灣、突圍北市！國民黨坐6攻過半

●九合一選戰最後一天，國民黨在「決戰中台灣」的主軸下，黨內天王輔選重兵前進傳統國民黨優勢選區，包括新竹縣、台北市與桃園市3縣市全力衝刺，希望在最後關鍵時刻催出選票，在選情膠著的縣市突圍。

加拚新北民進黨搏1個不少

●今天就是投票日，民進黨目標在力保13個執政縣巿不失，並能搶到台東縣和新北市。民進黨人士分析指出，目前執政的宜蘭仍待努力，高雄巿、彰化縣、嘉義巿選情緊繃，藍營執政的新北市差距已拉近，仍有樂觀機會，至於台中市，預估林佳龍可以險勝。

◎旺報

9合1選舉新聞分析－陸選後對台 內外有別 區隔藍綠

●九合一選戰後，大陸對台政策及措施將會更進一步突出內外有別、藍綠有別。

對於台灣內部，北京會更加細膩區分藍綠主政縣市，並對於承認「九二共識」的縣市加大優惠措施。對待台灣外交環境，大陸則會加強施壓主張台獨的民進黨政府，進一步削減台灣邦交國的數量，以示對奧運正名公投的懲戒。

認同一中縣市 陸將加強惠商

●針對九合一選舉後的兩岸關係，華南師大教授傅玉能23日受訪時表示，公開承認「九二共識」的縣市長當選人，大陸對其治理縣市的交流、互動、惠商程度，都將比台北市長柯文哲及前高雄市長陳菊高得多。

9合1選舉外交防獨－習訪中南美 台陷邦交保衛戰

●大陸外交部發言人陸慷23日宣布，大陸國家主席習近平將於27日起至12月5日訪問西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙等4國；出訪期間，11月30日至12月1日，習近平將出席在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20（二十國集團）峰會第13次峰會。

誰介入台灣選舉 外媒陸媒互指控

●英國《金融時報》、美國《紐約時報》連續兩天報導，大陸正採取類似俄羅斯式的干預手法，嚴重擾亂今年的台灣選舉；中共黨媒《環球時報》昨以社評反譏，稱西方主流媒體的幫腔有意引導台灣輿論風向，試圖影響投票，他們才是真正的干預台灣選舉。

◎工商時報

17檔外資投信尋寶 凍蒜

●九合一選舉結果今（24）日揭曉，台股將回歸基本面，外資及本土投信早已在台股打底階段逐步卡位，將迎接2019年新局勢，包括上海商銀、第一金、南茂等17檔個股，雙雙獲得外資及投信青睞，選後走勢值得期待。

10月工業、製造業指數 雙喜

●經濟部昨（23）日公布10月工業生產指數116.38、製造業生產指數117.6，雙雙創下歷年單月新高，年增率也創下近六個月最高，除了工作天數較多，主要是因為筆電及行動裝置新品上市，以及美中貿易戰帶來的網通設備、伺服器等轉單效益顯現。

美國感恩節 線上零售額破紀錄

●網購盛行再加上感恩節美國多數實體店家公休，使得今年感恩節當天美國線上零售額創下新高紀錄。研究機構Adobe Analytics統計，今年感恩節當天至美東時間下午5點為止，美國線上零售額達到17.5億美元，估計全天線上零售額將達37億美元，較去年同日成長29％並創下新高紀錄。

川普樂見 美中將達成協議

●「習川會」即將在本月底舉行的阿根廷G20峰會期間登場，中美能否達成實質性協議為貿易戰降溫，成全球焦點。美國總統川普22日表示，對於和中國國家主席習近平的會談，他已做好充分準備，並樂見中方希望達成協議。

(中時電子報)

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