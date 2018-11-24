台首座「漫畫基地」在華陰街！金漫獎年度特展秀創意

2018年11月24日 05:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到漫畫專區，日本會想到「秋葉原」！在台灣呢？漫畫迷照過來！文化部整建位於台北後火車站商圈，華陰街36、38號二連棟四層樓老建築，作為「台灣漫畫基地」，以提供漫畫創作交流、跨界媒合及行銷推廣，讓台灣漫畫家擁有一個安心創作的據點，並成為台灣原創漫畫的一道國際櫥窗。漫畫基地正式開幕前，將先展開一系列展示、工作坊、媒合交流等暖身活動，讓漫畫基地預先匯集漫迷的能量，並與在地社區連結更加緊密。

本屆特別貢獻獎蔡焜霖先生致詞。（文化部提供）

首先在漫畫基地登場的是第九屆金漫獎年度特展，在23日舉辦開展茶會，邀請金漫獎入圍及得獎者、出版社及相關公協會共襄盛舉。文化部人文及出版司司長陳瑩芳致詞時表示，今天是首次在漫畫基地辦理的公開活動，基地預計在明年初正式開幕。鄭部長曾以「麻雀雖小，五臟俱全」來比喻漫畫基地雖然空間有限，但機能完備，是台灣漫畫的櫥窗，更是漫畫家的家，希望漫畫家到基地，就像回到自已的家一樣輕鬆交流，激發出更多創作。

「台灣漫畫基地」展出台灣漫畫家特色作品。

創辦王子雜誌、年近90歲的特別貢獻獎得主蔡焜霖先生在致詞時表示，看到這個展覽讓他熱血澎湃，並回憶起自己猶如漫畫劇情般的人生，從前受到諸多限制的漫畫，如今受到整個政府的重視，也建立了基地，從此之後，他可以安心地欣賞諸位年輕漫畫家的作品。本屆金漫獎青年漫畫大獎及年度漫畫大獎雙料得主李隆杰則說，很感謝文化部對原創漫畫的支持，自已的作品能有機會跟前輩漫畫家周顯宗老師一同展出，備感榮幸，也很感謝蔡焜霖先生及前輩漫畫家們的努力付出，才有現在自由創作的環境，期許漫畫基地具有傳承意義，為創作者帶來勇氣之地。

「台灣漫畫基地」以提供漫畫創作交流、跨界媒合及行銷推廣，讓台灣漫畫家擁有一個安心創作的據點。

策展人世新大學圖文傳播暨數位出版學系曾絲宜老師表示，本次展覽以「撼動」為題，特展分為1樓巨型漫畫迷宮、2樓認識金漫區、3樓得獎作品區等3個展區，以對話、投入、理解之方式，透過影音、移動對話框等多元互動展示，呈現今年度入圍者及得獎者作品。其中2樓認識金漫區規劃有移動式對話框，展示23位漫畫家入圍作品之角色經典語錄，還有一道漫畫家與粉絲的專屬悄悄話MEMO牆，牆面有23款入圍者之漫畫角色圖案，供民眾書寫傳達想給作者的話。目前對話牆已經佈滿熱情漫迷的留言，有漫迷表示這次展覽看見很多很有創意與自我風格的漫畫家，很驚訝國內有這麼多元化題材的表現方式，也有漫迷留言希望能一直辦下去。

(中時電子報)