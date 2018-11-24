從日治到現代！台北機廠調查計畫成果揭密「台灣鐵道史」

2018年11月24日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鐵道迷照過來！從日治時代的台灣鐵道資料未來都能公開呈現，在無遠弗屆的網路上親眼呈現，見證先人智慧與歷史結晶！文化部於23日假國立台灣博物館舉辦「台北機廠珍貴車輛資源研究調查計畫」成果發表會，本計畫由國立台灣師範大學地理學系執行，成果發表會以台鐵現存珍貴車輛為主題，呈現一年來的調查結果，並邀請國內相關領域專家擔任與談人，提出看法及建議，做為鐵道博物館車輛展示規劃的參考。

文化部蕭宗煌政務次長介紹台北機廠珍貴車輛。（文化部提供）

台北機廠全區指定為國定古蹟後，完整保存鐵道舊地景，朝向國家級鐵道博物館的目標邁進。因其空間特色及在鐵道發展歷程扮演角色等歷史脈絡，台北機廠鐵道博物館的展示規劃需以鐵道車輛為核心，重現鐵道車輛維修工場的形貌，融合鐵道文化的多元面向。

文化部表示，為了保存珍貴的鐵道車輛，文化部自106年度開始推動國定古蹟台北機廠鐵道博物館籌備工作，並於同年10月起展開「台北機廠珍貴車輛資源研究調查計畫」，以普查的方式重新整理現存之台鐵1,067mm軌距的各式火車，初步挑選一百種不同形式的珍貴鐵道車輛，做為現階段的保存策略參考，從中擬定適合的典藏車輛名單及相關資料，並綜合國內外其他大型鐵道博物館的優缺點，配合台北機廠的歷史脈絡，提出博物館的車輛展示規劃建議。

國立臺灣師範大學地理學系洪致文教授介紹「台北機廠珍貴車輛資源研究調查計畫」。（文化部提供）

鐵道文化資產保存是文化多樣性的展現，文化部致力於鐵道有形及無形文化資產之並重保存，於本計畫展開同時，文化部於今（107）年初逐步推動珍貴車輛進駐台北機廠，將「藍皮柴油客車（DR2102、2203、2303、2404號）、初代自強號電聯車EMU100型、代用行李車（25C10024號）、583系日本寢台電車」等珍貴車輛引進、進駐台北機廠，更於107年10月上旬，從泰國引進曾由台北機廠製造外銷的「守車BV.15092」進駐，以作為台北機廠未來轉型國家鐵道博物館的典藏行列，使鐵道博物館的車輛保存規劃更趨完整。

展望未來，文化部將持續進行珍貴鐵道車輛的保存及研究，使台灣鐵道文化資產保存更趨完整；本計畫作為車輛典藏計畫的開端，透過本次階段性的成果發表會，讓民眾共同參與台灣鐵道文化資產、車輛典藏與研究之規劃歷程，在台灣鐵道文化資產保存的歷程中，寫下嶄新的一頁。

(中時電子報)