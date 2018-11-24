壯大台灣出版！青年創作補助發表 6位新銳秀創意

文化部政務次長丁曉菁（前排左）、文化部人文及出版司長（前排右）與作家們合影。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣出版能量需要年輕人的力量！為培育國內文學創作新秀、推廣台灣文學創作風氣，文化部於23日辦理「青春起步，出版給力——青年創作成果發表暨媒合會」，由獲得文化部青年創作計畫補助的6位新銳創作者：謝一麟、吳亦偉、彭啟東、林育德、畢佳翰、連明偉，向受邀到場的出版社介紹他們的全新創作。計有新經典文化、南方家園、印刻、九歌、三采、聯經、麥田、衛城、奇異果文創、遠流、鏡文學、文訊、內容力、奇幻基地近20家出版社及線上寫作平台參與。

文化部去年首度推出青年創作補助，期能替年輕作家打造更好的創作環境，提升台灣各文類及題材原創能量，開辦至今已完成43件作品補助。其中甫出版小說《等路》的作家洪明道與九歌出版社，本次也到場分享出版心得。

出版小說《等路》作家洪明道（左）與九歌出版社蔡澤玉女士（右）分享創作及出版經驗。（文化部提供）

文化部政務次長丁曉菁表示，這兩年的補助創作逐漸看到成效，她非常佩服這些年輕作家們對於創作的熱情和堅持，也鼓勵擁有寫作夢想的青年能夠善用文化部提供的各類補助資源，期待台灣文學能夠因青年作家的投入持續寫下新篇章。明(108)年度補助經費更成長近4倍，希望讓更多創作者受益。

本次發表的6部新作，類型包含報導文學、科幻小說及長短篇小說等。深耕高雄的「三餘書店」共同創辦人謝一麟，新作《撿戲尾》為其長期記錄在地老戲院人與事、描述戲院隨大時代起落興衰的報導文學。已有多部詩文集作品出版的吳亦偉，在小說《春鳥連鳴》中，以現實與記憶交錯的細膩筆觸，構築青少年成長過程中的困境與缺憾。

6部精彩的文學創作，因作者對個人及社會的關懷而生，期待在政府與出版社的共同合作下，為這些正要起步的青年創作者，開啟通往出版市場的橋樑。本次活動另規劃作家過來人「給青年創作者的真心話」講座，由朱宥勳、伊格言、陳栢青三位青壯世代作家到場分享他們寫作的心路歷程，期待吸引更多有志青年投入寫作，看見台灣文學作品豐沛的文字能量。

(中時電子報)

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