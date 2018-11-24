指甲11大警訊全攻略 外觀長這樣恐癌症已上身　　

2018年11月24日 08:22 中時電子報 戴安瑋

指甲長黑線 小心可能是皮膚癌。(圖／shutterstock)

指甲可以反映出人體健康狀態，國外網站根據醫學報導，提出指甲出現異狀的11大警訊，除蒼白指甲代表營養不良；黃色指甲代表被真菌感染外，若是出現粉紅色、深紅色、藍色或紫色則可能患有充血性心衰竭、腎衰竭、肺氣腫；若出現黑色垂直線，可能是黑色素瘤徵兆，這是非常危險的皮膚癌。

根據《每日健康》報導，國外網站《brightside》提及一般人的指甲顏色呈透明、淺白色，如果你發現你的指甲出現變化，不論是顏色、樣貌，還是形狀，都要要特別注意，可能是身體的某個器官正在向你呼救。

從指甲顏色分辨，如下:

1.黃色指甲：代表著真菌感染，若沒有即時治療，病情將會越來越惡化，指甲日後可能會脆化。而呈現黃色的其他原因可能包括老化、抽菸引起的肺部問題。

2.有粉紅條紋的白色指甲：可能是充血性心衰竭、腎衰竭，或者是糖尿病以及某些肝問題的徵兆。

3.蒼白指甲：要小心你可能有營養不良，或循環不順暢的問題。

4.深紅色指甲：可能代表患者有心臟病。

5.藍色or紫色指甲：通常意味著身體「缺氧」，其他原因像是心臟和肺部也可能有問題，如肺氣腫、慢性支氣管炎等。

從指甲質地分辨，如下:

1.易裂的指甲：通常與甲狀腺功能衰退有關，這是甲狀腺功能下降的一種情況。乾燥和易碎的指甲可能代表著維生素A、C和維生素B7的缺乏。

2.表面有垂直線：通常代表衰老現象，同時也意味著體內缺乏維生素B12或鎂。

3.表面有平行線：通常是有受過創傷的情形，也可能是肺炎或高燒的警訊前兆。

4.指甲凹陷：可能表明患者有皮膚問題，如牛皮癬、濕疹等。

從指甲樣貌分辨，如下：

1.黑色垂直線：可能是黑色素瘤的徵兆，這是非常危險的皮膚癌。患者一旦發現這種指甲一定要立即就醫。

2.白色條紋：代表飲食缺乏蛋白質。

(中時電子報)