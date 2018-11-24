NBA》柯瑞出車禍了！愛車慘遭撞爛卻未受傷

人未受傷的柯瑞，還跟當地警方合影留念。(取自加州高速公路警方臉書)

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中時電子報

根據《ABC 7》24日報導，勇士球星柯瑞在當地時間上午9點，於奧克蘭24號高速公路發生追撞車禍，儘管柯瑞的保時捷先遭1輛車打滑撞擊，接著又被另1輛車從後方追撞，幸好所有人都未受傷，柯瑞甚至還跟當地警方合影留念！

「我無須任何提醒，卻很清楚上帝無時無刻有多偉大，」開車前往勇士訓練場館時發生車禍的柯瑞表示，「很感謝所有傳給我的慰問訊息！」並未受傷的他，隨後仍然趕到勇士訓練場館，心情似乎沒有受到這次車禍驚魂的影響。

本季場均29.5分、6.4助攻與5籃板的柯瑞，目前仍因左大腿內側肌肉拉傷缺陣當中，先前勇士宣布柯瑞除了無法出席24日主場迎戰拓荒者比賽，也可能至少還要缺席1場以上，如今卻遇車禍驚魂，幸好沒讓自己增加任何傷勢。

根據奧克蘭警方表示，爆發車禍的主因是當地天雨路滑，幸好包含柯瑞在內的3台車內人士都沒受傷，也都有綁安全帶，只是柯瑞的保時捷前面保險桿幾乎都被撞爛，後方也有碰撞毀損，只能說他這次確實相當幸運。

(中時電子報)

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