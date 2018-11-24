大學新鮮人 每3人就有1人有心理健康問題

2018年11月24日 08:50 中時 林周義

開學兩個月，大學新鮮人是否已適應？美國心理學會今年9月發表的研究指出，全球8個工業化國家中，超過3分之1的大學新鮮人表現出精神疾病症狀，以重度憂鬱症、廣泛性焦慮症最為常見，該研究結果刊登於《異常心理學期刊》。

該研究根據世界衛生組織（WHO）「世界心理衛生國際大學生倡導計劃」的資料進行分析，受訪者包括澳大利亞、比利時、德國、墨西哥、北愛爾蘭、南非、西班牙和美國，8個國家、19所大學、1.4萬名學生。經填寫評估問卷後，發現35％的受訪者至少符合一項精神疾病，其中重度憂鬱症最常見，其次是廣泛性焦慮症。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該研究呈現了全球心理健康問題。以大學新鮮人常見的憂鬱症為例，原因可能來自父母的過度期待，如18歲應獨立自主、負擔生活責任等。這些期待對剛離開高中生活，北上、南下的大學新鮮人，往往形成適應上的壓力。然而另有研究指出，面對問題時，僅有15-20%的學生會尋求諮商中心的協助。

「年輕人容易高估自己處理問題的能力，等到求助時往往已經很嚴重。」全國聯合諮商心理師公會理事胡延薇表示，教育部自去年開始，設立學校轉銜輔導機制，讓高中階段接受專業輔導的青少年，在大學時期接續輔導，只要離校前填寫轉銜輔導通知單即可。

胡延薇也進一步表示，建議校方採取系統合作方式，為新生家長說明大學生常見問題，讓家長瞭解如何因應。校內除專業知識課程，也應推動心理健康教育，透過課程、輔導，助學生瞭解情緒檢視方法、實行自我情緒管理。當身旁朋友出現狀況，也能協助因應，預防勝於治療。

葉雅馨提醒，應檢視現階段大專院校諮商的人力否足夠。她建議未來可建構線上輔導資源系統，以減輕諮商輔導的服務量。因網路的匿名性、便利性，更多人願意瞭解自我身心狀況，近一步尋求網路上的諮詢或相關協助。

(中時 )