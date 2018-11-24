NBA》打破魔咒！羅斯領灰狼摘客場首勝

灰狼替補後衛羅斯24日攻下全場最高25分。(美聯社)

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中時電子報

本季還沒在客場贏過的灰狼，24日總算靠著「飆風玫瑰」羅斯替補攻下全場最高25分，唐斯也有21分、9籃板，作客以112比102擊敗地主籃網，中止難堪的開季客場8連敗，唐斯說：「我最愛告訴羅斯，他到底有多麼棒！」

近年飽受傷勢所苦的羅斯，本季表現確實出現回春跡象，24日全場投17中11，含三分球投2中2，唐斯賽後不禁表示，「我一直認為羅斯仍具MVP身手！」羅斯曾在2011年搶下年度MVP頭銜，成為史上最年輕的年度MVP。

季初遭逢吉米巴特勒引發內訌的灰狼，好不容易在把巴特勒交易到七六人之後，最近總算有點起色，不僅是羅斯爆發，唐斯、威金斯兩名年輕主力也終於可以專心在場上拚戰，唯一遺憾的是從七六人換來的柯文頓與薩瑞奇還在調整。

籃網則以上季占走林書豪位置的丁維迪表現較佳，他拿18分、8助攻，喬哈里斯也有18分，卡洛13分、7籃板，奈皮爾與賈瑞特艾倫各有12分，可惜籃網主控羅素手感冰冷，全場投10中2，其中三分球投6中0，僅拿5分。

(中時電子報)

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